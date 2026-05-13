Lockdown: దేశవ్యాప్తంగా మళ్లీ ఆంక్షలు.. జూన్ వరకు లాక్ డౌన్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 13, 2026, 04:29 PM IST|Updated: May 13, 2026, 04:29 PM IST

Lockdown: పశ్చిమాసియాలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల ప్రభావం ఇప్పుడు పాకిస్థాన్‌పై తీవ్రంగా పడుతోంది. ఇప్పటికే ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న ఆ దేశం.. ఇప్పుడు చమురు, గ్యాస్, విద్యుత్ సంక్షోభంతో మరింత కష్టాల్లో పడింది. దీంతో పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
 

ఇటీవల అమలు చేసిన “స్మార్ట్ లాక్‌డౌన్”ను జూన్ 13 వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దేశంలో చమురు, గ్యాస్ వినియోగాన్ని తగ్గించడమే ఈ నిర్ణయం వెనుక ప్రధాన కారణమని ప్రభుత్వం తెలిపింది.

ఈ ఆంక్షల ప్రకారం రాత్రి 8 గంటల తర్వాత దుకాణాలు, షాపింగ్ మాల్స్ మూసివేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే చాలా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇంటి నుంచే పని చేసే అవకాశం కల్పించారు. మరోవైపు వారంలో పని దినాలను నాలుగు రోజులకు తగ్గించారు.  

ఇక ప్రభుత్వ ఖర్చులను కూడా భారీగా తగ్గించాలని నిర్ణయించారు. ప్రభుత్వ శాఖలు తమ ఖర్చుల్లో 20 శాతం వరకు కోత పెట్టాలని ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. అలాగే కొత్త వాహనాలు, ఏసీలు, ఫర్నీచర్ కొనుగోళ్లపై కూడా నిషేధం విధించారు. ప్రభుత్వ వాహనాల వినియోగాన్ని కూడా తగ్గించారు. 60 శాతం ప్రభుత్వ వాహనాలను రోడ్లపైకి తీసుకురావద్దని ఆదేశించారు. ఇక ప్రభుత్వ వాహనాలకు ఇచ్చే ఇంధన కోటాను కూడా 50 శాతం తగ్గించారు.

మరోవైపు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఉద్యోగుల జీతాల్లో 5 శాతం నుంచి 30 శాతం వరకు కోత విధించే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎంపీల జీతాల్లో కూడా కోత పెట్టే ప్రతిపాదనపై చర్చ జరుగుతోంది. అయితే సామాన్యులపై భారం తగ్గించేందుకు కొన్ని సబ్సిడీలను కొనసాగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మోటార్ సైకిళ్లు, ప్రజా రవాణా వాహనాలకు చమురు సబ్సిడీని మరో నెల పాటు పొడిగించారు.

ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. మరోవైపు ప్రపంచ చమురు సంక్షోభం నేపథ్యంలో భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కూడా ప్రజలు ఖర్చుల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. మొత్తానికి చమురు, గ్యాస్ సంక్షోభం కారణంగా పాకిస్థాన్‌లో పరిస్థితులు మరింత కఠినంగా మారుతున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

