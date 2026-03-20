Pakistan Vs Indian Railways: భారత్, పాకిస్తాన్ రెండు దేశాల పక్కపక్కనే ఉన్న కానీ ధరలు మాత్రం వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఇస్లామాబాద్ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంక్షోభంతో కొట్టుమిట్టడుతోంది. మరోవైపు ఢిల్లీ చంద్రగ్రహణానికి రాకెట్ పంపించే పనిలో ఉంది. ఇక మన భారతీయ రైల్వే ప్రకారం వందే భారత రాజధాని, గతిమన్, దురాంటో ఎక్స్ప్రెస్ అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే రైలు. పాకిస్తాన్ లో రైల్వే పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం..
పాకిస్తాన్ విషయానికి వస్తే అత్యంత వేగంగా నడిచే రైలు గ్రీన్ లైన్ ఎక్స్ప్రెస్. ఇది గరిష్టంగా 120 కిలోమీటర్లు గంటకు ప్రయాణిస్తుంది. అయితే వీటి రైల్వే ట్రాక్లు అధ్వానంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సమయంలో 70 నుంచి 80 కిలోమీటర్లు గరిష్టంగా నడుస్తాయి. అంటే కరాచీ నుంచి ఇస్లామాబాద్కు మొత్తం 1500 కి.మీ 24 గంటల్లోపే పూర్తి చేరుకుంటుంది.
అంతేకాదు ఈ గ్రీన్ లైన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎకానమీ క్లాస్ అయితే 3,500 పాకిస్తానీ రూపీ, బిజినెస్ క్లాస్ PKR 4200, స్లీపర్ క్లాస్ 5,500 PKR. అయితే ఈ గ్రీన్ లైన్ ట్రైన్ కోచ్లను చైనా రైల్వే టెక్నాలజీతో తయారు చేశారు.
ఇక వందే భారత్, గతిమాన్, రాజధాని, దూరంటో ఎక్స్ప్రెస్ విషయానికి వస్తే.. వందే భారత్, గతిమన్ గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తాయి .దూరంతో 130 నుంచి 140 కిలోమీటర్ల మధ్య ప్రయాణిస్తుంది. కరాచీ నుంచి ఇస్లామాబాద్ దూరానికి మన ఇండియన్ రైల్వేలో రూ.800 స్లీపర్, రూ. 3,000 థర్డ్ ఏసీకి వసూలు చేస్తారు.
ఈ గ్రీన్ లైన్ ట్రైన్ అప్డేట్ కోచ్లతో తయారు చేశారు. కానీ ఇండియాలో మరింత అప్డేటెడ్ టెక్నాలజీతో వందే భారత్ రూపొందించారు. ఫాస్టర్ యాక్సిలరేషన్, మృదువైన బ్రేకింగ్, అడ్వాన్స్ ఏసీ సిస్టం, సిగ్నలింగ్ ఇంటిగ్రేషన్ కలిగి ఉంటుంది.
గ్రీన్ లైన్ ఎయిర్ కండిషన్ తో ఉండే కోచ్లు మంచి సీటింగ్ కలిగి ఉంటాయి. దీంతోపాటు అయితే ఎర్గోనోమిక్ రీక్లైనింగ్ సీట్స్ ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్ డోర్స్, సీసీటీవీ, మొబైల్ ఛార్జింగ్ యూనిట్స్ అన్ని కలిగి ఉంటాయి. గతి మాన్ లో కూడా ఎయిర్ లైన్ స్టైల్ సీటింగ్ ఉంటుంది.
రాజధాని, దురంతో ఆన్ బోర్డ్ క్యాటరింగ్ అందుబాటులో ఉంది. సీటు వద్దకే వచ్చి సెర్వ్ చేస్తారు. వందే భారత్లో కూడా ప్యాంట్రీ సిస్టం వేడివేడిగా ఫుడ్, డ్రింక్స్ అందిస్తారు. దీంతోపాటు యూఎస్బీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్స్, బయో టాయిలెట్స్ ఉంటాయి.
భారతీయ రైల్వే నెట్వర్క్ మల్టిపుల్ హై స్పీడ్ కారిడార్స్ కలిగి ఉంటుంది. మేజర్ సిటీస్ కలగలుపుతుంది. వందే భారత్ సర్వీస్ లు దేశవ్యాప్తంగా 150 ఆపరేట్ అవుతున్నాయి.. గ్రీన్ లైన్ అనేది ఒక సింగిల్ సర్వీస్ అందించే ట్రైన్ మాత్రమే.
ఈ గ్రీన్ లాండ్ ట్రైన్ కేవలం పాకిస్తాన్ లో ఒక బెస్ట్ ప్రీమియం ట్రైన్. కానీ మన దేశంలో రైలు ఎకోసిస్టమ్, హై స్పీడ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ, ఆన్ బోర్డు సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. తద్వారా సులభతర ప్రయాణం రైలు ప్రయాణీకులకు అందుతుంది.