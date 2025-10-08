Pakistan Gold Price: పాకిస్తాన్లో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణత, రూపాయి విలువ తగ్గడం, ద్రవ్యోల్బణం పెరగడం వంటి కారణాల వల్ల బంగారం ధరలు ఇప్పుడు సామాన్యుల అందుబాటులో లేకుండా పోయాయి. అక్టోబర్ 8, 2025 నాటికి కరాచీ బులియన్ మార్కెట్ ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం టోలా ధర రూ. 4,16,500కు చేరుకుంది. ఒక టోలా అంటే దాదాపు 11.66 గ్రాములు. అంటే 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 3.57 లక్షల వరకు చేరింది. ఇంత భారీ ధరలతో పాకిస్తాన్ ప్రజలు బంగారం కొనడం కష్టంగా మారింది.
ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం పాకిస్తాన్ రూపాయి బలహీనత అనే చెప్పవచ్చు. అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ క్షీణించడం వల్ల దిగుమతులు ఖరీదయ్యాయి. ఫలితంగా బంగారం ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ద్రవ్యోల్బణం కూడా చరిత్రలోనే అత్యధిక స్థాయికి చేరుకోవడంతో ప్రజలు భద్రత కోసం బంగారాన్ని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇది మరింత డిమాండ్ పెరగడానికి దారితీసింది.
ప్రస్తుతం పాకిస్తాన్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం టోలా రూ. 4,16,500, 22 క్యారెట్లది రూ. 3,81,789, 21 క్యారెట్లది రూ. 3,64,438గా ఉంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా రూ. 3,12,375కు చేరింది. అంతేకాకుండా, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి.
అమెరికాలోని కామెక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ తొలిసారిగా ఔన్సుకు $4,000 దాటగా, భారతదేశంలోని MCX గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్లో కూడా 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,20,900 దాటింది. అమెరికా ప్రభుత్వం షట్డౌన్ భయం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే అవకాశం వంటి అంశాలు కూడా బంగారం ధరల పెరుగుదలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ఇక పాకిస్తాన్లో సాధారణ కుటుంబాలు, ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్లో బంగారం కొనడం ఆపేశాయి. అమ్మకాలు తగ్గడంతో ఆభరణాల వ్యాపారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. చాలా మంది పాత బంగారాన్ని మార్పిడి చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. పెట్టుబడిదారులు కూడా బంగారం బదులుగా డాలర్ లేదా ఇతర విదేశీ కరెన్సీల్లో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు.
వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ (WGC) తాజా నివేదిక ప్రకారం, 2025 ఆగస్టులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర బ్యాంకులు కలిపి 15 టన్నుల బంగారం కొనుగోలు చేశాయి. ముఖ్యంగా చైనా పీపుల్స్ బ్యాంక్ వరుసగా 11వ నెల బంగారం కొనుగోలు చేస్తోంది. ఈ కొనుగోళ్లు కూడా ప్రపంచ మార్కెట్లో బంగారం ధరలను మరింత పెంచాయి.
పాకిస్తాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ స్థిరపడకపోతే బంగారం ధరలు మరింత ఎగసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో పాకిస్తాన్లో బంగారం కొనుగోలు చేయడం సామాన్య ప్రజలకు దాదాపు అసాధ్యం అయింది.