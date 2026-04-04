Government Teachers Salary of Pakistan: మన దేశంలో ప్రభుత్వ టీచర్లకు జీతంతో పాటు భత్యం సహా కొంత మంది లక్షల్లో వాళ్ల శాలరీతున్నాయి. మన దేశంలో టీచర్లలో PRT, TGT తోపాటు PGT అనే డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇక పాకిస్తాన్ దేశంలో PST, EST, SST విభాగాలుగా ఆ దేశంలో ఉపాధ్యాయుల శాలరీలున్నాయి. మన దేశంతో పోలిస్తే వాళ్ల టీచర్లకు ఎంత జీత భత్యాలు లభిస్తున్నాయో మీరు ఓ లుక్కేయండి..
పాకిస్తాన్లో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల జీతం.. భారతదేశంలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ వృత్తిని పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఎంతో మంది విద్యార్ధుల భవిష్యత్తును తీర్చి దిద్దడం వీరి బాధ్యత. అతేకాదు మన దేశంలో ఉత్తమమైన ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఒకటిగా పరిగణించబడతాయి, ప్రధానంగా వాటి తక్కువ పని గంటలు, ఎక్కువ సెలవులు, మంచి జీత భత్యాల కారణంగా టీచర్స్ ఉద్యోగాలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఇక మన దాయాది దేశమైన పాకిస్తాన్లో ఒక ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు నెలకు ఎంత సంపాదిస్తాడో తెలుసుకుందాం.
భారతదేశ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ పదవులు: PRT, TGT& PGT.. భారతదేశంలో, ప్రభుత్వ టీచర్లను PRT, TGT, PGTగా వర్గీకరించారు. దాని ఆధారంగా వారి జీతాలు నిర్ణయిస్తారు. PRTలు ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు. TGTలు శిక్షణ పొందిన గ్రాడ్యుయేట్ ఉపాధ్యాయులు, వీరు ఆరవ తరగతి నుండి ఎనిమిదవ తరగతి వరకు విద్యార్థులకు బోధిస్తారు. PGTలు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఉపాధ్యాయులు, వీరు ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు చదువులు చెబుతారు.
PRT, TGT,& PGT ఉద్యోగాలకు తప్పనిసరి పరీక్షలు.. PRT, TGT, PGT పదవులకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి, కేంద్ర, రాష్ట్ర స్థాయి ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (CTET) లేదా STETలో ఉత్తీర్ణత సాధించడం తప్పనిసరి. ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు అర్హతల గురించి తెలుసుకుందాం.
పాకిస్తాన్లో బోధనా పదవులు.. పాకిస్తాన్లో ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయులను PSTలుగా పిలుస్తారు. వీరిని జూనియర్ టీచర్లుగా పిలుస్తారు. వీరు ప్రాథమిక తరగతులకు 1 నుంచి 5వ తరగతి వరకు బోధిస్తారు. తర్వాతి పదవి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ టీచర్లు (ESTలు), వీరిని TGTలు (ట్రైన్డ్ గ్రాడ్యుయేట్ టీచర్లు) అని కూడా అంటారు. 6 నుంచి 8 లేదా 6-10వ తరగతి వరకు బోధిస్తారు.
పాకిస్తాన్లో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు.. పాకిస్తాన్లో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల్లో సెకండరీ స్కూల్ టీచర్లు (SSTలు) ఉన్నారు. వీరిని సబ్జెక్ట్ స్పెషలిస్టులు అని కూడా పిలుస్తారు. ఆ తర్వాత, లెక్చరర్ పదవి ఉంది. వీరు ఉన్నత సెకండరీ (ఇంటర్-కాలేజ్) స్థాయిలో బోధిస్తారు. ఈ సమాచారం సింధ్ ఎడ్యుకేషన్ వెబ్సైట్ ఆధారంగా ఇవ్వబడింది.
భారతదేశంలో PRT, TGT, PGT జీతాలు.. మన దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో PRT, TGT, & PGT పదవులలోని ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులకు 7వ పే కమిషన్ ప్రకారం జీతాలు చెల్లిస్తారు. దీని ప్రకారం, స్టార్టింగ్ జీతం PRTకి ₹65,000, TGTకి ₹75,000–₹80,000, PGTకి ₹80,000–₹85,000 మధ్యలో ఉంటుంది. ఈ పోస్టులలో కరువు భత్యం (DA), ఇంటి అద్దె భత్యం (HRA), రవాణా భత్యం (TA)వంటివి ఉంటాయి.
పాకిస్తాన్లో PST, EST, మరియు SST పోస్టుల జీతాలు.. పాకిస్తాన్లో PST, EST, SST పోస్టులలోని ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల జీతాలు ప్రావిన్స్, స్కేల్ను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. ప్రారంభ బేసిక్ శాలరీ సుమారుగా PSTకి PKR 35,000–38,000, ESTకి 40,000–50,000, SSTకి 45,000గా ఉంటుంది. ఈ జీతంలో బేసిక్ పే, ఇంటి అద్దె, అలవెన్సులు (వైద్య/ప్రయాణ ఖర్చులు)వంటివి ఉంటాయి.ఈ సమాచారం యాంబిషన్బాక్స్ వెబ్సైట్ ఆధారంగా ఇవ్వబడింది.