Pakistan Petrol Price Cut: లీటర్ పెట్రోల్ పై రూ. 80 తగ్గింపు.. ఇంధన సంక్షోభంలో పాక్ కీలక నిర్ణయం..!!

Pakistan Petrol Price Cut: ఆర్థికంగా తీవ్ర సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న పాకిస్థాన్లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఆకాశాన్నంటుతున్న ఇంధన ధరలతో బెంబేలెత్తుతున్న ప్రజలకు ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ భారీ ఊరటనిచ్చారు. లీటరు పెట్రోల్ ధరపై ఏకంగా రూ. 80 మేర సుంకాన్ని తగ్గిస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు. కేవలం ఒక రోజు ముందే ధరలు భారీగా పెరగడంతో దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు వెల్లువెత్తిన నేపథ్యంలో, ప్రభుత్వం దిద్దుబాటు చర్యలకు దిగింది.
పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం గురువారం నాడు ఇంధన ధరలను అమాంతం పెంచేసింది. పెట్రోల్ ధరను లీటరుకు రూ. 321.17 నుంచి ఏకంగా రూ. 458.41కి (43 శాతం పెంపు) పెంచగా, హైస్పీడ్ డీజిల్ ధరను రూ. 335.86 నుంచి రూ. 520.35కి (55 శాతం పెంపు) చేర్చింది.
డీజిల్పై సుంకాన్ని రద్దు చేసినా, పెట్రోల్ ధరల సెగ సామాన్యుడిని దహించివేసింది. దీంతో ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చి నిరసనలు తెలపడంతో ప్రభుత్వం తలొగ్గక తప్పలేదు. తాజా తగ్గింపుతో కొత్త పెట్రోల్ ధర లీటరుకు రూ. 378గా నిర్ణయించింది. ఈ ధరలు శుక్రవారం అర్ధరాత్రి నుంచే అమలులోకి వచ్చాయి.
ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన షెహబాజ్ షరీఫ్, ద్రవ్యోల్బణం నుంచి రక్షించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు.తగ్గిన పెట్రోల్ ధర కనీసం ఒక నెల పాటు స్థిరంగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా కేబినెట్ మంత్రులు వచ్చే ఆరు నెలల పాటు జీతాలు తీసుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్నారు. హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరల పెరుగుదల వల్ల సరఫరాకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని ఆయన వివరించారు.
కేవలం ధరల తగ్గింపుతోనే సరిపెట్టకుండా, సమాజంలోని వివిధ వర్గాలకు భారీ సబ్సిడీలను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది: బైక్ రైడర్స్: మోటార్ సైకిల్ వినియోగదారులకు లీటరుకు రూ. 100 సబ్సిడీ. రవాణా వాహనాలు: సరుకు రవాణా వాహనాలకు రూ. 70,000 నుండి రూ. 80,000 వరకు, ప్రయాణీకుల వాహనాలకు రూ.1,00,000 వరకు సబ్సిడీ. రైతులు: చిన్న రైతులకు ఎకరాకు రూ. 1,500 ఆర్థిక సహాయం. రైల్వేలు: పాకిస్థాన్ రైల్వేస్ ఎకానమీ క్లాస్ ఛార్జీలను పెంచకూడదని నిర్ణయించారు.
పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం తాత్కాలికంగా ప్రజలకు ఊరటనిచ్చినప్పటికీ, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఇది భారీ భారాన్ని మోపుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు పెరుగుతున్న తరుణంలో ఈ స్థాయిలో సబ్సిడీలు ఇవ్వడం వల్ల పాక్ ఆర్థిక లోటు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, ప్రస్తుతానికి నిరసనలను చల్లార్చడానికి షరీఫ్ సర్కార్ ఈ పొలిటికల్ మాస్టర్ స్ట్రోక్ వేసిందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.