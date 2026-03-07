English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Petrol Hike rs 55 Litre: పెట్రోల్‌పై ఏకంగా రూ. 55 పెంపు.. బెంబెలెత్తిపోతున్న వాహన దారులు.. ఎక్కడంటే..?

Petrol Hike rs 55 Litre: పెట్రోల్‌పై ఏకంగా రూ. 55 పెంపు.. బెంబెలెత్తిపోతున్న వాహన దారులు.. ఎక్కడంటే..?

Petrol price hike in Pakistan amid us iran conflict: మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి.ఈ క్రమంలో పాక్ ప్రజలకు ఆదేశం బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చింది. పెట్రోల్ ధరలను లీటర్ కు ఏకంగా రూ. 55 పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు.
1 /6

అమెరికా ఇజ్రాయేల్ లు ఇరాన్ పై డ్రోన్లు, మిసైళ్లతో రాత్రి బవళ్లు విరుచుకుపడుతున్నాయి. మరోవైపు ఇరాన్ సైతం అదే విధంగా ప్రతిదాడులు చేస్తుంది. ఇరాన్ ముఖ్యంగా ప్లాస్టిక్ డ్రోన్లను అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ లు, వాటికి సాయం అందిస్తున్న దేశాలపై వేస్తుంది.  

2 /6

ఈ ప్లాస్టిక్ డ్రోన్లు అమెరికా రాడార్ లు కూడా దగ్గరకు వచ్చే వరకు గుర్తుపట్డంలేదు. దీంతో భారీగా నష్టం జరుగుతుంది. మరోవైపు ఈ డ్రోన్లను పేల్చివేయడానికి అమెరికా భారీగా ఖర్చులతో కూడిన కౌంటర్ డ్రోన్ లు వేయాల్సి వస్తుంది. మరోవైపు ఇప్పటికే హర్మూజ్ జల సంధి దగ్గర భారీగా ఇంధన నౌకలు నిలిచిపోయాయి.  

3 /6

 కిలోమీటర్ల మేర నౌకలు ఒకదాని వెంటనే మరోకటి క్యూలుకట్టాయి. ఈ నౌకలకు యూఎస్ బలగాలు పహారా కోసం నౌకలు వేచి చూస్తున్నాయి. మరోవైపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రమంగా ఇంధనం కొరత పెరుగుతుంది. ఈ క్రమంలో పలుదేశాల్లో ఇంధనాల నౌకల రాకపోకలు స్తంభించి పోవడంతో దీని ప్రభావం, పెట్రోల్, డీజీల్ పై పడింది.  

4 /6

తాజాగా.. పాక్ ప్రభుత్వం యూఎస్, ఇజ్రాయేల్ ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇంధన నిల్వలు అడుగంటిపోవడంతో ప్రత్యామ్నాయం లేక పెట్రోల్ ధరల్ని ఏకంగా రూ. 55 లీటర్ పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో పాక్ లో ప్రస్తుతం పెట్రోల్ ధరలు రూ. 321కి చేరుకుంది.

5 /6

దీనితో పాటు  హై-స్పీడ్ డీజిల్ లీటరుకు రూ.336కి పెంచిందని జాతీయ మీడియాలో పలు కథనాలు ప్రచురితం అయ్యాయి. మధ్య ప్రాచ్యంలో ఏర్పడిన యుద్దం కారణంగానే ఈ పెంపు జరిగిందని పాక్ ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. దీంతో ప్రజలు బెంబెలెత్తిపోతున్నారు.

6 /6

అసలు పాక్ లో తరచుగా బాంబు దాడులు, అక్కడ ద్రవ్యోల్బణం, నిత్యవసరాల ధరలు కూడా చుక్కలు చూపిస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో పెట్రోల్ ధరలు ఈ విధంగా పెంపు కావడంతో ప్రజలు అయోమయంలో పడ్డారు.  మరోవైపు ఇరాన్ సుప్రీంలీడర్ ఖమేని మరణం తర్వాత ఇరాన్ మరింత దూకుడుగా అమెరికా, ఇజ్రాయేల్ పై ప్రతీకార దాడులు చేస్తుంది.

Us Israel war us attacks on iran Pakistan Petrol hike in Pakistan US Iran Conflict Middle East crisis us Israel iran war news shehbaz sharif govt Petrol bumb on Pakistan Massive petrol hike in Pakistan

Next Gallery

Sobhita Dhulipala: శోభిత ధూళిపాళ బ్యూటీ బ్లాస్ట్.. వైట్ డ్రెస్‌లో ఫుల్ జోష్, ఫోటోలు చూసేయండి..!