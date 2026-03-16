Pakistan 2 BHK House construction Rate: పెళ్లి చేసి చూడు.. ఇల్లు కట్టి చుడూ అనేది సామెత. అందరికీ స్వంత ఇంటిని నిర్మించుకోవడం అనేది ఒక పెద్ద కల. అంతేకాదు జీవిత కాలపు ఆశయం కూడా. 2026లో పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం భారతదేశం, పాకిస్తాన్లో ఇల్లు కట్టే ఖర్చును పూర్తిగా మార్చివేసింది. ఇక్కడ రెండు దేశాల మధ్య ఇంటి నిర్మాణం మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకుందాం పదండి..
ఖర్చులు అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి... సొంతి ఇంటిని నిర్మించుకోవడం అనేది ప్రతి ఒక్కరి కల. అంతేకాదు ఇంటిని నిర్మించడానికి స్పష్టమైన బడ్జెట్ కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఇంటిని నిర్మించడానికి అయ్యే ఖర్చు అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ఇంటి ధర, లేబర్ ఖర్చులు మరియు మీరు నిర్మిస్తున్న నగరం.
రెండు దేశాలలో పెరుగుతున్న నిర్మాణ ఖర్చులు.. ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా భారతదేశంతో పొరుగున ఉన్న పాకిస్తాన్ నిర్మాణ ఖర్చులు గణనీయంగా పెరిగాయి. 2026 సంవత్సరంలో 1000 చదరపు అడుగుల (సుమారు 2BHK) ఇంటిని నిర్మించడానికి ఈ రెండు దేశాల మధ్య ఖర్చులో తేడాను ఇక్కడ చూద్దాం..
భారతదేశంలో ఇల్లు నిర్మించడానికి ఎంత ఖర్చవుతుంది? వివిధ మీడియా నివేదికల ప్రకారం, భారతదేశంలో సాధారణంగా 1000 చదరపు అడుగుల ఇంటిని నిర్మించడానికి సగటు ఖర్చు ₹1.8 మిలియన్ల నుండి ₹2.5 మిలియన్ల మధ్య ఉంటుంది. దీనిని మూడు వర్గాలుగా విభజించవచ్చు.
ప్రీమియం నాణ్యత ఖర్చు ఎంత? బడ్జెట్ నిర్మాణం - మీరు చాలా మాములుగా ఇంటిని నిర్మిస్తే, దీనికి రూ. 12 లక్షల నుండి రూ. 16 లక్షల రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది. ప్రామాణిక నాణ్యత - మధ్యతరగతి కుటుంబానికి ఇంటి ధర రూ. 18 లక్షల నుండి రూ. 22 లక్షల రూపాయలు ఉండనుండి. ప్రీమియం నాణ్యత - లగ్జరీ ఫిట్టింగులతో పాటు అద్భుతమైన ఇంటీరియర్ అన్ని కలిపితే రూ. 25 నుండి 35 లక్షల రూపాయలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చవుతుంది.
నగరాల వారీగా ధరలు.. భారతదేశంలో నిర్మాణ ధరలు చదరపు అడుగుకు ₹1,500 నుండి ₹2,500 మధ్య ఉంది. ముంబైలో భూమి ధరతో పాటు కూలీ ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, అక్కడ చదరపు అడుగుకు ₹2,700 నుండి ₹3,800 వరకు ధర పడుతుంది. ఇక ఢిల్లీ-ఎన్సిఆర్లో, ధరలు ₹2,200 నుండి ₹3,200 మధ్య ఉన్నాయి. గ్రామాలు లేదా చిన్న పట్టణాల్లో, మీరు చదరపు అడుగుకు ₹1,200 నుండి ₹1,800 మధ్య ఖర్చు వస్తోంది.
బడ్జెట్ కేటాయింపు.. మొత్తం ఖర్చులో 60-65% సిమెంట్, స్టీల్ మొదలైన పదార్థాలపై ఎక్కువగా అందరు ఖర్చు అవుతుంది. దాదాపు 25-35% ఇళ్లు కట్టడానికి అయ్యే కూలీ ఖర్చు. మిగిలిన 5-10% డిజైన్ ఆమోదం లేదా ఆర్కిటెక్ట్ ఫీజుల కోసం వెళుతుంది.
పాకిస్తాన్లో నిర్మాణ ఖర్చులు.. పాకిస్తాన్లో నిర్మాణ ఖర్చు చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. అక్కడ ఇంటి కొలతను మార్లాస్లో కొలుస్తారు. దాదాపు 1125 నుండి 1360 చదరపు అడుగులు ఉన్న 5 మార్లా ఇంటిని భారతీయ 2BHKకి సమానంగా పరిగణించవచ్చు.
ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా గృహ నిర్మాణ రేట్లు పెరిగాయి.. వివిధ మీడియా నివేదికలు మరియు Zameen.com ప్రకారం, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా గృహ నిర్మాణ రేట్లు చదరపు అడుగుకు PKR 5,500 నుండి PKR 8,800 కు పెరిగాయి. సగటున 5-మార్లా ఇంటిని నిర్మించడానికి 11 మిలియన్ల నుండి 15 మిలియన్ల పాకిస్తానీ రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుందట.
