Pakistani Actress: రాత్రి ఇంటికి పిలిచారు..అక్కడ కత్రినా కైఫ్ ఉండింది..సల్మాన్ ఖాన్ గురించి పాకిస్తాన్ నటి కీలక వ్యాఖ్యలు

Salman Khan Katrina Kaif :భారత్–పాకిస్తాన్ మధ్య రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఉన్నా కూడా.. సినిమా రంగంలో మాత్రం కళాకారులు ఒకరితో ఒకరు మంచి అనుబంధాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంటారు. ఈ విషయాన్ని మరోసారి గుర్తు చేసేలా పాకిస్తాన్ నటి అర్జుమంద్ రహీమ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో బయటకు వచ్చిన ఒక పాత వీడియోలో అర్జుమంద్ రహీమ్ తన ఇండియా ప్రయాణం గురించి.. అక్కడ కలిసిన ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుల గురించి ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పింది. ముఖ్యంగా సల్మాన్ ఖాన్, కత్రినా కైఫ్ గురించి ఆమె చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
అర్జుమంద్ రహీమ్ మాట్లాడుతూ.. తాను యాక్టింగ్.. డాన్స్ కోర్సుల కోసం ఇండియాకు వచ్చిన సమయంలో సల్మాన్ ఖాన్ ఇంటికి.. రాత్రి డిన్నర్కు ఆహ్వానం అందుకున్నానని తెలిపింది. ఆ అనుభవం తన జీవితంలో మరిచిపోలేని సంఘటనగా నిలిచిందని ఆమె చెప్పింది. మొదట తాను సల్మాన్ ఖాన్ అభిమానిని కాదని..కానీ ఆయనను ప్రత్యక్షంగా కలిసిన తర్వాత తన అభిప్రాయం పూర్తిగా మారిపోయిందని వెల్లడించింది.
ఆమె మాట్లాడుతూ, "నేను ముందుగా సల్మాన్ ఖాన్కు పెద్ద ఫ్యాన్ కాదు. కానీ ఆయనను కలిసిన తర్వాత నా అభిప్రాయం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఆయన చాలా మంచి మనసున్న వ్యక్తి, చాలా హృదయపూర్వకంగా, గౌరవంగా మాట్లాడతారు" అని అర్జుమంద్ తెలిపింది.
ఇంకా ఆసక్తికర విషయం ఏమిటంటే..ఆ డిన్నర్ సమయంలో కత్రినా కైఫ్ కూడా అక్కడే ఉన్నారని.. ఆమె వెల్లడించింది. అప్పట్లో సల్మాన్ ఖాన్.. కత్రినా కైఫ్ ఇద్దరూ రిలేషన్లో ఉన్నారని కూడా ఆమె తెలిపింది.
కత్రినా గురించి కూడా ఆమె మంచి మాటలే చెప్పింది. "కత్రినా కైఫ్ కూడా చాలా మంచి వ్యక్తి. ఆమె చాలా స్వీట్, సహాయపడే స్వభావం ఉన్నది. ఆమె మరియు సల్మాన్ ఇద్దరూ నాకు చాలా ఆతిథ్యం ఇచ్చారు" అని అర్జుమంద్ పేర్కొంది.
అర్జుమంద్ రహీమ్ తన ఇండియా ప్రయాణంలో సల్మాన్, కత్రినా మాత్రమే కాకుండా ఇతర ప్రముఖులను కూడా కలిసినట్లు తెలిపింది. దర్శకులు ఇమ్తియాజ్ అలీ, అనురాగ్ కశ్యప్, అలాగే నటుడు జాకీ ష్రాఫ్లతో కూడా ఆమె మాట్లాడినట్లు చెప్పింది. వారందరూ చాలా స్నేహపూర్వకంగా, సహకారంగా వ్యవహరించారని ఆమె గుర్తు చేసుకుంది.
అదే విధంగా, సల్మాన్ ఖాన్.. షారుఖ్ ఖాన్కు ఇష్టమైన ఒక ప్రసిద్ధ రెస్టారెంట్కి కూడా వెళ్లిన అనుభవాన్ని ఆమె పంచుకుంది. మొత్తం ఈ ప్రయాణం తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమైందని, జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయిందని చెప్పింది. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ స్టార్ల గురించి తాను ముందుగా వేరేలా ఊహించుకున్నానని, కానీ వారిని దగ్గరగా చూసిన తర్వాత వారి సరళత, ఉదారత తనను ఆశ్చర్యపరిచిందని అర్జుమంద్ తెలిపింది. "ఇంత పెద్ద స్టార్లను కలిసినప్పుడు వారు ఎలా ఉంటారో అనుకుంటాం. కానీ వారు చూపించే సరళత, మనస్ఫూర్తి నిజంగా ఆశ్చర్యపరుస్తుంది" అని ఆమె చెప్పింది.
చివరగా, సల్మాన్ ఖాన్ తనకు డిన్నర్ తప్పకుండా చేయాలని పట్టుబట్టారని, ఎంతో ప్రేమగా, ఆప్యాయంగా చూసుకున్నారని కూడా ఆమె గుర్తు చేసింది. ఇక సల్మాన్ ఖాన్.. కత్రినా కైఫ్ కొన్నేళ్ల పాటు రిలేషన్లో ఉండి తర్వాత విడిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం కత్రినా కైఫ్ నటుడు విక్కీ కౌశల్ను వివాహం చేసుకుంది. సల్మాన్ ఖాన్ మాత్రం ఇప్పటికీ అవివాహితుడిగానే ఉన్నాడు.