PAN-Aadhaar Link: కొద్ది గంటలే సమయం.. త్వరపడండి.. పాన్‌-ఆధార్‌ లింక్‌ చేయకపోతే జరిగేది ఇదే.. తప్పక తెలుసుకోండి..!!

PAN-Aadhaar Link Deadline Today: డిసెంబర్ 31తో పాన్–ఆధార్ లింక్ గడువు ముగుస్తోంది. ఈలోగా లింక్ చేయకపోతే రూ.1000 జరిమానాతో పాటు పాన్ కార్డ్ డియాక్టివేట్ అవుతుంది. ఐటీఆర్, బ్యాంకింగ్, పెట్టుబడులు, రుణాలపై ప్రభావం పడుతుంది. అందుకే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే పాన్ను ఆధార్తో లింక్ చేయాలి. పాన్ ఆధార్ ఎలా లింక్ చేయాలో తెలుసుకుందాం.
వినియోగదారులకు బిగ్ అలర్ట్. ఇంకా కొన్ని గంటల సమయమే మిగిలి ఉంది. డిసెంబర్ 31తో ఒక అత్యంత కీలకమైన పన్ను సంబంధిత గడువు ముగియనుంది. ఈలోగా మీరు మీ పాన్ కార్డును ఆధార్తో లింక్ చేయకపోతే.. కొత్త సంవత్సరం మొదలైన వెంటనే రూ.1000 జరిమానా చెల్లించాల్సి రావడమే కాకుండా.. అనేక ఆర్థిక సేవలు నిలిచిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే ఈ విషయంలో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
2025 సంవత్సరం ముగింపు వేళ ప్రభుత్వం మరోసారి స్పష్టంగా హెచ్చరిస్తోంది. పాన్–ఆధార్ లింక్ ప్రక్రియకు ఇదే చివరి అవకాశం. ఇప్పటికే పలుమార్లు గడువు పొడిగించినా.. ఈసారి మాత్రం ఇక ఎలాంటి వెసులుబాటు ఉండదని స్పష్టం చేసింది. డిసెంబర్ 31 తర్వాత కూడా లింక్ చేయని వారి పాన్ కార్డు జనవరి 1 నుంచి డియాక్టివేట్ అవుతుంది. అంటే పాన్ నంబర్ రద్దు కాకపోయినా.. దాని ఉపయోగం దాదాపు లేకుండా పోతుంది.
పాన్ డియాక్టివేట్ అయితే ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ దాఖలు చేయలేరు. ఇప్పటికే రీఫండ్ రావాల్సి ఉంటే అది నిలిచిపోవచ్చు. బ్యాంక్ వడ్డీలు, డివిడెండ్లపై ఎక్కువ టిడిఎస్ కట్ అవుతుంది. కొత్త బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకోవడం.. KYC పూర్తి చేయడం.. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లేదా షేర్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం కష్టమవుతుంది. లోన్స్, క్రెడిట్ కార్డులు వంటి ఆర్థిక సేవల్లోనూ సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. సీనియర్ సిటిజన్లకు ఫారం 15G లేదా 15H ద్వారా లభించే పన్ను మినహాయింపులు కూడా అమలుకాకపోవచ్చు.
పాన్–ఆధార్ లింక్ చేయడం వల్ల పన్ను వ్యవస్థ పారదర్శకంగా మారుతుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. ఒక వ్యక్తికి ఒకే పాన్ ఉండేలా చేయడం.. పన్ను అక్రమాలను అడ్డుకోవడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు, పెట్టుబడిదారులు, ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుదారులందరికీ ఇది తప్పనిసరి. కొద్ది మినహాయింపులు తప్పితే, సాధారణ పన్ను చెల్లింపుదారులందరూ ఈ నిబంధనను పాటించాల్సిందే.
పాన్–ఆధార్ లింక్ ప్రక్రియ పూర్తిగా ఆన్లైన్లోనే జరుగుతుంది. ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి.. లింక్ ఆధార్ ఆప్షన్ను ఎంచుకుని పాన్, ఆధార్ నంబర్లు నమోదు చేసి OTP ద్వారా ధృవీకరించాలి. అవసరమైన ఫీజును e-Pay Tax ద్వారా చెల్లించిన తర్వాత లింక్ పూర్తవుతుంది. గడువు దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో.. చివరి నిమిషంలో సర్వర్ సమస్యలు రాకముందే ఈ పని పూర్తి చేయడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.