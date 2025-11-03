English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Pan Aadhar Link: ఆధార్‌ పాన్‌ ఆన్‌లైన్‌లో లింక్‌ చేయడం ఎంతో సులువు.. స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రాసెస్‌ ఇదే..!

Pan Aadhar Link: ఆధార్‌ పాన్‌ ఆన్‌లైన్‌లో లింక్‌ చేయడం ఎంతో సులువు.. స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రాసెస్‌ ఇదే..!

Pan Aadhaar Link: ఆధార్ కార్డు వినియోగదారులకు బిగ్ అప్‌డేట్ ఇక ఆధార్ కార్డు లింక్ చేయడం ఆన్‌లైన్ లో ఎంతో సులువు. ఇది తప్పనిసరి కూడా. డిసెంబర్ 31, 2025లోగా ఆధార్ పాన్‌ కార్డు లింక్ చేయాలి. అయితే ఆన్‌లైన్లో సులభంగానే ఇంట్లోనే ఆధార్ పాన్ లింక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. అది ఎలాగో స్టెప్ బై స్టెప్ విధానం తెలుసుకుందాం
 
 ఆధార్ పాన్‌ కార్డు లింక్ చేయడం ఆదాయపు పన్ను శాఖ వారు కచ్చితం చేశారు. పాన్ కార్డు వినియోగదారులు ఆధార్ తప్పనిసరిగా లింక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. పన్నులు ఎగవేతకు ఎలాంటి ఆస్కారం ఉండదు. ఇది కాకుండా ఫేక్ జీఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ కాకుండా  ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది కేంద్రం. డూప్లికేట్ ఆధార్‌ కార్డ్స్ ఉపయోగిస్తున్నారు. మార్చి 2024 వరకు 74 కోట్ల పాన్ కార్డులు కలిగి ఉన్నారు.  

 ఇందులో కేవలం 60.5 కోట్ల మంది మాత్రమే ఆధార్ పాన్ కార్డు లింక్ చేశారు. మోసపూరిత లావదేవీలను నివారించే దిశగా పన్నుల ఎగవేతకు చెక్ పెట్టడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధార్ పాన్‌ లింక్ చేయాలని ఆర్డర్లు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆన్లైన్లోనే ఆధార్ కార్డు, పాన్ లింక్ చేయడం ఎలాగో తెలుసుకుందాం.  

 ఆధార్ పాన్ లింక్ చేయడానికి అధికారిక వెబ్‌సైట్ టాక్స్ ఈ ఫైలింగ్ (Tax E-filing) ఓపెన్ చేయండి. అందులో 'లింక్ ఆధార్' అనే లింకు పై క్లిక్ చేయాలి. లాగిన్ అయిన తర్వాత  లింక్ ఆధార్‌ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీ పాన్ నంబర్, ఆధార్‌ నెంబర్‌ రెండూ ఎంటర్ చేయాలి. అక్కడ మీ పుట్టిన తేదీ ఆధార్ కార్డులో ఉన్నట్టుగా నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది  

 ఆ తర్వాత 'ఐ అగ్రి టు వాలిడేట్ మై ఆధార్ డీటెయిల్స్ విత్ యూఐడీఏఐ' లింక్ క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ చివరగా 'లింక్ ఆధార్' అని ఎంపిక చేసుకుంటే మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ కి ఓటిపి వస్తుంది. దాన్ని ఎంటర్ చేసి వెరిఫై చేస్తే ఒక పాప్‌ అప్‌ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ ఆధార్ విజయవంతంగా పాన్‌కు లింక్ అయ్యింది అనే మెసేజ్ కనిపిస్తుంది.  

 ఆధార్ పాన్ కార్డు ఎస్ఎంఎస్ ద్వారా కూడా లింక్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి UIDPAN (12 డిజిట్ ఆధార్ నెంబర్)  (10 డిజిట్ పాన్ నెంబర్) టైప్ చేసి 567678 లేదా 56161 కి ఎస్ఎంఎస్ పంపించాలి. లేకపోతే నేరుగా పాన్‌ సర్వీస్ సెంటర్ కు వెళ్లి కూడా ఆధార్ ప్యాన్‌ లింక్ చేయవచ్చు. అక్కడ నామమాత్రపు రుసుము చెల్లిస్తే పాన్‌, ఆధార్‌ లింక్ అయిపోతుంది.  

