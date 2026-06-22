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Pancha Mahapurusha Rajayoga: 500 యేళ్ల తర్వాత ఒకేసారి పంచ మహాపురుష రాజయోగాలు.. ఈ రాశుల వారినీ ఆపడం ఎవరీ తరం కాదు..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 22, 2026, 05:11 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:15 AM IST

Pancha Mahapurusha Rajayoga Effect 2026: 500 సంవత్సరాల తర్వాత ఒకేసారి 5 రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. దీంతో ఈ రాశుల వారికి అపారమైన సంపదతో పాటు ఇంట్లో ధన వర్షం కురవనుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. అంతేకాదు ఈ రాశుల వారు  ధనవంతులు అయ్యే సమయం ఎంతో దూరంలో లేదని గ్రహ గతులు చెబుతున్న మాట. 

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పంచ మహాపురుష రాజయోగం

పంచ మహాపురుష రాజయోగం: 500 సంవత్సరాల తర్వాత ఏర్పడుతున్న 5 రాజయోగాలు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి. ఇవి భద్ర, మాలవ్య యోగాలతో సహా 5 మహాపురుష రాజయోగాలు ఏర్పడనున్నాయి. 

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పంచ మహాపురుష రాజయోగ ప్రభావాలు

పంచ మహాపురుష రాజయోగ ప్రభావాలు: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 5 గ్రహాల కలయికతో  ఏర్పడే యోగాలను పంచ మహాపురుష రాజయోగాలు అంటారు. కుజుడి నుండి రుచక యోగం, బుధుడి నుండి భద్ర యోగం, గురుడి నుండి హంస యోగం, శుక్రుడి నుండి మాలవ్య యోగం, శని దేవుడి  నుండి శశ యోగం. ఇది కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టాన్ని మెరుగుపరచబోతుంది. 

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మకర రాశి

మకర రాశి: పంచ మహా పురుష రాజయోగాల కారణంగా  మీకు ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగులకు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీరు మీ ఉద్యోగంలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి  పై అధికారుల మెప్పు పొందుతారు. పారిశ్రామికవేత్తలకు వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు  అందుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి.  కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. 

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తులారాశి

తులారాశి: ధన ప్రవాహానికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. వ్యాపారంలో ఉన్నవారికి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు  లభించే అవకాశాలున్నాయి. చేసే ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభించ నుంది.  అనుకోని బంపర్ లాభాలు మిమ్మల్ని వరించనున్నాయి. మీరు వాహనం లేదా ఆస్తి కోసం ఒప్పందం కుదుర్చుకునే అవకాశాలున్నాయి. 

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వృషభ రాశి

వృషభ రాశి: కుటుంబ సంబంధాలు గతంలో కంటే బలపడతాయి. వృత్తిలో పురోగతి సంకేతాలు కనిపించనున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బలీయంగా  ఉండనుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాల ద్వారా మీ కోరిన కోరికలు నెరవేరుతాయి. అన్ని రకాలుగా ఉచ్ఛస్థితి ఉండనుంది. 

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గమనిక

గమనిక (Disclaimer): ఈ కథనం మతపరమైన సమాచారంపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. ఇది వ్యక్తులు తమ పుట్టిన సమయంలో గ్రహాలు ఉన్న స్థితిని బట్టి మీ జాతకంలో కొన్ని జరగవచ్చు. కొన్ని జరగకపోవచ్చు. పుట్టిన సమయాల్లో గ్రహాలు ఉచ్చ నీచ స్థితుల కారణంగా వారి జీవితంలో పలు మార్పులు ఉండనున్నాయి.  ఇక్కడ చెప్పినట్టు ఆయా రాశుల వారి జాతకం ఉండకపోవచ్చు.   జీ మీడియా  న్యూస్ ఈ వార్తను  ధృవీకరించడం లేదు. 

 

TAGS:
Pachan Purusha Maharaja Yoga
Pancha Purusha Maharaja yogam Effect
shasha Yogam
Hamsa Raj Yoga
malavya Yogam
Hamsa Yogam
Astrology
horoscope

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