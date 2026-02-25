Panchagrahi Yoga: కుంభ రాశిలో పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ రాశుల వారు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం బెటర్..

Panchagrahi Yogam:: ప్రస్తుతం, ఐదు గ్రహాలు కుంభ రాశిలో కలిసి ఉన్నాయి. ఈ ఐదు గ్రహాల కలయిక పంచగ్రాహి యోగాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఈ యోగం మార్చి మొదటి వారం వరకు ఉంటుంది. కొన్ని రాశి ప్రజలకు అప్పటి వరకు చాలా జాగ్రత్తగా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
Panchagrahi Yogam 2026: మార్చి 23 నుండి కుంభ రాశిలో ఐదు గ్రహాల కలయికతో పంచగ్రహి యోగం ఏర్పడింది. సూర్యుడు, కుజుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, రాహువు ప్రస్తుతం కుంభ రాశిలో ఉన్నారు. ఈ పంచగ్రహి యోగం కారణంగా, కొన్ని రాశుల వారు మార్చి 2 వరకు కొన్ని రకాల ఇబ్బందులను ఎదుర్కొబోతున్నారు. వారు తమ ఆర్థిక, వృత్తి రంగాలలో హెచ్చు తగ్గులు అనుభవించవచ్చు. ఈ రాశి వారు వ్యక్తులు తమ కుటుంబ జీవితంలో కూడా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఏ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకుందాం..
కన్య రాశి: కన్య రాశి ఆరవ ఇంట్లో పంచగ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ ఇల్లు శత్రువులు, చింతలు, అనారోగ్యాల నిలయంగా పరిగణించబడుతుంది. కాబట్టి కన్య రాశి వారు ప్రత్యర్థుల విషయంలో అప్రమత్తంగా మెలగాల్సి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఎటువంటి తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఉండటం బెటర్. చెడు వార్తలు మిమ్మల్ని తీవ్రంగా కదిలించవచ్చు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు తమ కుటుంబ జీవితంలో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవచ్చు. మీరు పనిలో కూడా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. హనుమాన్ చాలీసా పఠనం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి ఎనిమిదవ ఇంట్లో ఐదు గ్రహాలు కలిసి ఉన్నాయి. ఎనిమిదవ స్థానం అనిశ్చితి, ప్రమాదాలకు కారణంగా పరిగణించబడుతుంది. కాబట్టి కర్కాటక రాశి వారు మార్చి మొదటి వారం వరకు ప్రయాణంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కెరీర్కు సంబంధించిన ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఉండటం బెటర్. కారణం ఏదైనా డబ్బు అప్పుగా ఇవ్వకండి లేదా రుణాలు తీసుకోకండి. ఈ సమయంలో మీరు మీ ఆరోగ్యం గురించి కూడా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. పరిస్థితి తీవ్రంగా ఉండవచ్చు. కాబట్టి చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలకు కూడా వైద్యుడిని సంప్రదించడం మేలు. నివారణగా, మీరు భక్తితో శివలింగానికి నీటిని సమర్పిస్తే ఉపశమనం పొందుతారు.
మీన రాశి: మీన రాశిలోని పన్నెండవ ఇంట్లో పంచగ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ ఇల్లు నష్టం, విదేశీ ప్రయాణాల ప్రతీకగా నిలుస్తుంది. ఆర్థిక విషయాలలో చిన్న తప్పు కూడా ఖరీదైనది కావచ్చు. విశ్వసనీయ వ్యక్తి పర్యవేక్షణలో మాత్రమే ఆర్థిక లావాదేవీలు చేయండి. ఈ సమయంలో కొంతమంది తమ కార్యాలయంలో ఆకస్మిక ప్రతికూల మార్పులను అనుభవించవచ్చు. ఓపికతో వ్యవహరించాలి. మీ పనిపై దృష్టి పెట్టండి. పరిస్థితి ఖచ్చితంగా మారుతుంది. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో వాగ్వాదానికి దూరంగా ఉండాలి. దీనికి పరిష్కారంగా, మీరు విష్ణువుకు సంబంధించిన మంత్రాలను జపించడం వలన ఉపశమనం పొందుతారు.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, హిందూ ధర్మ శాస్త్ర గ్రంథాలు.. నిర్ణయ సింధువు, ధర్మ సింధువులో చెప్పబడిన విషయాలనే మేము ప్రస్తావించము. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.