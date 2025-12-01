English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Panchagrahi Yogam: 100 యేళ్ల తర్వాత అరుదైన పంచగ్రాహి యోగం.. ఈ 3 రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి గ్రహం తానున్న రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి మారబోతున్నాయి. దీని కారణంగా కొన్ని శుభాశుభా యోగాలు ఏర్పచబోతుంది. ఇది మానవ జీవితాన్ని తీవ్ర ప్రభావితం చేయబోతున్నాయి. ఆ విధంగా2026 యేడాదిలో కొన్ని రాజ యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. 

ముఖ్యంగా యేడాది ప్రారంభంలో, మకరరాశిలో పంచగ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం 100 యేళ్ల తర్వాత మకరరాశిలో ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగంలో, చంద్రుడు, కుజుడు, శుక్రుడు, బుధుడు, సూర్యుడు గ్రహాలు మకరరాశిలో కలిసి ఉంటాయి. ఈ శుభయోగం యొక్క ప్రభావం అన్ని రాశుల జీవితాలలో కనిపిస్తుంది.

ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఈ యోగం వల్ల ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు లభించనున్నాయి. అంతే కాకుండా, ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు,  అదృష్ట మద్దతుతో, విజయం, పురోగతికి అవకాశాలున్నాయి.   

వృషభ రాశి.. వృషభ రాశి 9వ ఇంట్లో పంచగ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని వలన ఈ రాశుల వారి ఆదాయంలో గణనీయమైన పెరుగుదలకు దోహదం చేస్తోంది. కొత్త ఆదాయ వనరులను సృష్టించనున్నాయి. వ్యాపారవేత్తలు కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.మంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. పురోగతికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలు మంచి లాభాలను తెచ్చే కొత్త ఒప్పందాలను పొందుతారు. పిల్లలకు సంబంధించిన శుభవార్తను మీరు అంగీకరిస్తారు.

మకర రాశి..  మకర రాశి మొదటి ఇంట్లో పంచగ్రహ యోగం ఏర్పడబోతుంది. ఇది ఈ రాశుల వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచబోతున్నాయి. ధైర్యం, స్థైర్యం  రెట్టింపు అవుతాయి. మీరు ఏదైనా క్లిష్ట పరిస్థితిని ప్రశ్నలను సులభంగా అధిగమించి విజయం సాధించవచ్చు. వైవాహిక  జీవితం సంతోషమయంగా ఉంటుంది. శుక్రుని దయవల్ల, అవివాహితులకు వివాహాం సిద్దించబోతుంది. . పనిలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. పని చేసేవారికి పదోన్నతి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. మీ కెరీర్‌లో మంచి ఆదాయాన్ని అందుకుంటారు. ఇది మీ ఆర్థిక స్థితిని మెరుగు పరుస్తుంది. 

మేష రాశి..  మేష రాశి 10వ ఇంట్లో పంచగ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా, మేష రాశి వ్యక్తులు తమ పని, కెరీర్‌లో మంచి పురోగతి సాధించవచ్చు. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. అతను చాలా దూరం ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రయాణాలు మంచి ఉత్తేజాన్ని కలిగిస్తాయి. మీరు పనిలో మీ శత్రువులను ఓడిస్తారు. మీ తెలివి తేటలతో మీరు అనేక విజయాలను అందుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. పని చేసేవారికి పదోన్నతి అవకాశాలు లభించబనున్నాయి. ఆగిపోయిన డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. 

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు పంచాంగాలు ఇతర మత గ్రంథాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది.  జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.   

