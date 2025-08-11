Paneer Vs Tofu: పనీర్ వర్సెస్ టోఫు.. దేంట్లో ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది..? ఆరోగ్యానికి ఏది బెస్ట్..?

Tofu or Paneer: ప్రతిరోజూ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలని అనుకునే వారందరికీ.. ముఖ్యంగా ఫిట్నెస్, బాడీ బిల్డింగ్లో ఉన్నవారికి పనీర్ మంచిదా..? టోఫు మంచిదా..? అన్న ప్రశ్న సహజంగా తలెత్తుతుంది. రెండింట్లోనూ ప్రోటీన్ ఉండటం వాస్తవమే కానీ.. ఏది శరీరానికి మరింత ప్రయోజనకరమైందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
పనీర్ మరియు టోఫు రెండూ ప్రోటీన్ నిండిన ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలు. శరీరానికి ఏది మంచిది అని చాలామంది ఆలోచిస్తారు. పనీర్ పాలతో తయారవుతుంది. టోఫు సోయాబీన్ పాలతో చేస్తారు. రెండింటిలోనూ ఐరన్ ఉంటుంది కానీ టోఫులో పనీర్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఐరన్ ఉంటుంది. రక్తహీనత లేదా ఐరన్ లోపం ఉన్నవారు టోఫును తమ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం మంచిది.
పనీర్ ఆవు లేదా గేదె పాల నుండి వస్తుంది. టోఫు సోయాబీన్ నుండి తయారవుతుంది. రెండూ ప్రోటీన్ ఇస్తాయి కానీ కొన్ని తేడాలు ఉన్నాయి. టోఫులో కొవ్వు తక్కువ ఉంటుంది, ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. పనీర్ కంటే టోఫు ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఇస్తుంది. పాలు అంటే అలెర్జీ ఉన్నవారు టోఫును ఎంచుకోవచ్చు.
మార్కెట్లో కల్తీ పనీర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మంచి నాణ్యత ఉన్న పనీర్ తీసుకోవాలి. ఇంట్లో పనీర్ తయారు చేస్తే మరీ మంచిది. టోఫు కూడా నాణ్యత ఉన్నది ఎంచుకోవాలి. రెండూ మితంగా తినాలి. ఎక్కువ తీసుకుంటే శరీరానికి హాని కలగొచ్చు.
మీ శరీర అవసరాలకు తగ్గట్టు రెండింటిలో ఒకటి ఎంచుకోవాలి. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి టోఫు మంచి ఎంపిక ఎందుకంటే అందులో కొవ్వు తక్కువ. టోఫుతో రకరకాల వంటకాలు చేసుకోవచ్చు.
క్యాలరీల విషయంలో చూస్తే.. చాలామంది పనీర్లో తక్కువ కేలరీలు ఉన్నాయని భావిస్తారు కానీ టోఫులోనే క్యాలరీలు తక్కువ. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు టోఫును, శరీరాన్ని బలంగా నిర్మించుకోవాలనుకునేవారు పనీర్ను ఎంచుకోవచ్చు.