Papamochani Ekadashi 2026: పాపమోచనీ వేళ అరుదైన యాదృచ్ఛికం.!. ఈ రోజు తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?

Papamochani Ekadashi tradition: పాపమోచనీ ఏకాదశిని మనం ఆదివారం జరుపుకుంటాం. ఈరోజున కొన్ని నియామలు పాటిస్తే ఇంట్లోని ఆర్థిక సమస్యల నుంచి రిలీఫ్ లభిస్తుందని పండితులు చెప్తారు. ముఖ్యంగా ఈరోజున ఉపవాసాలు, ఆవులకు పశుగ్రాసం వంటివి పెడితే విశేషమైన ఫలితాలు ఇస్తాయంటారు.
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఏకాదశికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ప్రతి నెలలో మనం రెండు ఏకాదశులు జరుపుకుంటాం. ఏకాదశి అనేది శ్రీ మహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెప్తారు. ఈరోజున ఏచిన్న పూజలు, వ్రతాలు చేసిన ఆయన అనుగ్రహిస్తాడని పండితులు చెప్తారు.
ఈసారి మార్చి 15న ఆదివారం రోజున పాపమోచనీ ఏకాదశిని జరుపుకుంటాం. పేరులోనే పాపమోచనీ అంటే.. తెలిసి,తెలియక చేసుకున్న పాపాలను తొలగించేది అన్నమాట. ఈ రోజు యథా శక్తి శ్రీ మహా విష్ణువు అనుగ్రహం కోసం పూజలు,వ్రతాలు చేయాలని జ్యోతిష్యులు చెప్తారు.
ముఖ్యంగా పాపమోచనీ ఏకాదశి రోజున ఉపవాసంతో పాటు, సత్య నారాయణ వ్రతాలు చాలా గొప్పవని చేప్తారు. వీటితో పాటు తులసీ మాలలతో విష్ణువును పూజించుకొవాలి. లలితా సహస్రనామ పారాయణ చేయాలి. ఈ రోజు ఆదివారం కూడా కలిసి రావడంతో సూర్య భగవానుడ్ని ఉపాసిస్తే అనేక గొప్ప యోగాలు కల్గుతాయి.
పాపమోచనీ ఏకాదశి రోజున ముఖ్యంగా అన్నదానాలు, జపాలు, హోమాలు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఏకాదశి రోజున విష్ణు సహస్రనామా పారాయణ చేయాలి. దీనితో పాటు అష్టోత్తర పారాయణ చేయాలి. ఏకాదశి రోజున మన ఇంటికి శంఖం, నెమలి పింఛం, తులసీ చెట్టును తెచ్చుకొవాలి.
ఈరోజున గోమాతను పూజించుకొవాలి. ముఖ్యంగా ఏకాదశి వ్రతం రోజున పసుపు కొమ్ము తీసుకుని దాన్ని పసుపు బట్టలో చుట్టి,ఆ తర్వాత దాన్ని లాకర్ లో పెట్టాలి.ఈ విధంగా చేస్తే ఇంట్లో ధనం కొరత ఉండదు. నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. అశ్వత్థ చెట్టును పూజించుకొవాలి. తాబేలు కన్పిస్తే చాలా మంచిది.
ఏకాదశి రోజున భక్తితో ఉపవాసం ఉండాలి. శరీరం సహకరిస్తే ఉపవాసం లేదా ఒంటి పూట టిఫిన్ లు చేయోచ్చు. అదే విధంగా పండ్లను కూడా తిని ఉపవాసం ఉండవచ్చు. మొత్తంగా ఏకాదశి వ్రతం భక్తి శ్రద్దలతో చేసి రాత్రి జాగరణ చేసిహరీ కథలను చదువుకొవాలి.రామాయణం,మహా భారతం, భగవద్గీతలోని శ్లోకాలను చదువు కొవాలి. ఆ తర్వాత మరుసటి రోజున ఉపవాసంను విడవాలి.( గమనిక.. ఈ స్టోరీ నమ్మకం, విశ్వాసాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)