Papaya Benefits: రాత్రి ఇది తింటే దున్నుడే దున్నుడు..పొట్ట తగ్గుతుంది,చర్మం మెరుస్తుంది!

Papaya At Night Time: చాలా మంది రాత్రి భోజనం తర్వాత తేలికపాటి భోజనం తినడానికి ఇష్టపడతారు. వీటిలో, క్రింద ఇవ్వబడిన పండ్లలో ఒకటి గొప్ప ఎంపిక. రుచికరంగా ఉండటమే కాకుండా, రాత్రిపూట తినడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు.
బొప్పాయిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు, ఫైబర్, ఎంజైమ్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇవి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో, చర్మం, గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంతో పాటు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. కానీ రాత్రిపూట బొప్పాయి తింటే ఏమి జరుగుతుందో ఈ కథలో తెలుసుకుందాం.
బొప్పాయిని రోజూ తినడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు: బొప్పాయిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంతో పాటు వ్యాధుల నుండి రక్షిస్తుంది. ఈ పండులోని విటమిన్లు ఎ, సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. అవి ముడతలను తగ్గించి చర్మాన్ని ప్రకాశవంతం చేస్తాయి.
బొప్పాయిలోని పొటాషియం రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది. అలాగే, ఇందులో విటమిన్ ఎ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల, ఇది కళ్ళను రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. బొప్పాయిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఇవి ఆర్థరైటిస్ వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.
రాత్రిపూట బొప్పాయి తినడం వల్ల కలిగే ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు: జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. బొప్పాయిలో పపైన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది ఆహారం సులభంగా జీర్ణం కావడానికి సహాయపడుతుంది. రాత్రి భోజనం తర్వాత దీన్ని తినడం వల్ల కడుపు నొప్పి తగ్గుతుంది. అలాగే, దీనిలోని ఫైబర్ మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
బరువు తగ్గడం: బొప్పాయిలో కేలరీలు చాలా తక్కువ. ఒక చిన్న సైజు బొప్పాయిలో కేవలం 68 కేలరీలు మాత్రమే ఉంటాయి. దీనిలోని ఫైబర్, నీటి శాతం మిమ్మల్ని ఎక్కువసేపు కడుపు నిండి ఉండేలా చేస్తుంది. ఆకలి బాధలను నివారిస్తుంది. రాత్రిపూట ఏదైనా తీపి తినాలని అనిపించినప్పుడు బొప్పాయి తినడం వల్ల అదనపు కేలరీలు జోడించకుండా ఉండగలుగుతారు.
బొప్పాయి ఎలా తినాలి? : రాత్రి భోజనం చేసిన 30-60 నిమిషాల తర్వాత ఒక చిన్న గిన్నె బొప్పాయి ముక్కలు తినడం మంచిది. చక్కెర లేదా క్రీమ్ కలపకుండా తినాలి. కావాలనుకుంటే, మీరు కొన్ని బాదం లేదా వాల్నట్లను జోడించవచ్చు.
జాగ్రత్తలు: బొప్పాయిని ఎక్కువగా తినడం వల్ల గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. పాలలో కలుపుకోవడం మంచిది కాదు. ఇరిటబుల్ బవెల్ సిండ్రోమ్ (ఐబిఎస్) ఉన్నవారు బొప్పాయి తిన్న తర్వాత కొంత అసౌకర్యాన్ని అనుభవించవచ్చు. బొప్పాయి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది, కాబట్టి దీన్ని మీ రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోండి.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.