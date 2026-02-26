English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Papaya Diabetes Benefits: ఖాళీ కడుపుతో బొప్పాయి తింటే ఏం జరుగుతుంది? షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఈ పండు తినొచ్చా?

Papaya Diabetes Benefits: ఖాళీ కడుపుతో బొప్పాయి తింటే ఏం జరుగుతుంది? షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఈ పండు తినొచ్చా?

Papaya Benefits For Diabetes: ప్రస్తుత కాలంలో వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా చాలా మందిని వేధిస్తున్న సమస్య మధుమేహం. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి సరైన ఆహారపు అలవాట్లు చాలా ముఖ్యం. అయితే, డయాబెటిస్ ఉన్నవారు పండ్లు తినడానికి కాస్త భయపడుతుంటారు. కానీ, వైద్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. బొప్పాయి పండు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఒక అమృతంలా పనిచేస్తుంది.
బొప్పాయి తియ్యగా ఉన్నప్పటికీ, దీని గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) తక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అకస్మాత్తుగా పెంచదు. అందుకే షుగర్ ఉన్నవారు కూడా నిశ్చింతగా ఈ పండును తీసుకోవచ్చు.

బొప్పాయిలో ఉండే 'పపైన్' అనే ఎంజైమ్ ఆహారాన్ని సులభంగా జీర్ణం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ శుభ్రపడి, రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల మలబద్ధకం, అసిడిటీ, గ్యాస్ వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.  

ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, బీటా-కెరోటిన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. ముఖంపై ముడతలు తగ్గించి సహజమైన మెరుపును ఇస్తాయి. తక్కువ క్యాలరీలు, ఎక్కువ పీచు పదార్థం ఉండటం వల్ల ఇది ఆకలిని నియంత్రించి బరువు తగ్గడానికి కూడా తోడ్పడుతుంది.

ముఖ్య గమనిక: బొప్పాయి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసినప్పటికీ, ఏదైనా మితంగా తీసుకోవడం మంచిది. మీ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు మరీ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే లేదా ఏదైనా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నట్లయితే, మీ డాక్టర్‌ను సంప్రదించి సరైన మోతాదులో తీసుకోవడం ఉత్తమం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

