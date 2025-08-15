English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Papaya: షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఈ పండు తింటున్నారా? ఇది తెలియకపోతే అంతా ఖతం!

Papaya For Sugar Control: మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా చాలా మందిలో షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నారు. వారు తీపి పదార్థాలు తినడానికి చాలా భయపడుతుంటారు. ఇష్టమైన పండ్లను తినడానికి కూడా భయపడుతుంటారు. ఈ క్రమంలో ఏ పండ్లు తినాలో, ఏవి తినకూడదో తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కానీ డయాబెటిస్ ఉన్నవారు బొప్పాయి పండ్లను ఎటువంటి ఆందోళన లేకుండా తినవచ్చు. ఎందుకో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
బొప్పాయి తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ, జీవక్రియ మెరుగుపడుతుంది. బొప్పాయిలో ఫ్లేవనాయిడ్లు ఉంటాయి. ఇది రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

100 గ్రాముల పండిన బొప్పాయిలో 32 గ్రాముల కేలరీలు, 0.6 గ్రాముల ప్రోటీన్, 0.1 గ్రాముల కొవ్వు, 7.2 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్లు, 2.6 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటాయి. ఇందులో ఫైబర్ అధికంగా ఉండడంతో పాటు చక్కెర తక్కువగా ఉంటుంది.

బొప్పాయి గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ 60 కాబట్టి.. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు దీనిని తమ రోజువారీ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవచ్చు. అయితే బొప్పాయి పూర్తిగా తక్కువ చక్కెర కలిగిన పండు కాదు. అందువల్ల దీనిని పరిమిత పరిమాణంలో తీసుకోవడం ముఖ్యం.  

మధుమేహం ఉన్నవారు రోజుకు ఒక కప్పు కంటే ఎక్కువ బొప్పాయి తినకూడదు. మీరు దీన్ని మీ ఆహారంలో అనేక విధాలుగా చేర్చుకోవచ్చు. మీరు దీన్ని అల్పాహారంగా తినవచ్చు, భోజనం తర్వాత కొంచెం ఆలస్యంగా తినవచ్చు.  

మధుమేహ రోగులు రాత్రిపూట బొప్పాయి తినకూడదని గుర్తుంచుకోండి. ఎందుకంటే దాని నుండి పొందిన గ్లూకోజ్, చక్కెర ఈ సమయంలో తినకపోవడమే మంచిది. రాత్రివేళ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పెంచుతుంది.  

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న వార్త కొన్ని నివేదికల సమాచారాల ఆధారంగా పొందుపరడం జరిగింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)  

