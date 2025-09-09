Vastu Tips: ఇంటి ముందు బొప్పాయి మొక్క నాటితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? అశుభానికి శ్రీకారం ఆ మొక్క!

Vastu Tips Papaya Tree: నేటి యుగంలో, ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వాస్తు ఒక ముఖ్యమైన అంశం. ఇళ్ళు, కార్యాలయాలు, పని ప్రదేశాలు వాస్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని నిర్మిస్తున్నారు. ఇంటిని ఏ దిశలో నిర్మించాలి.. ఏ వస్తువులను ఎక్కడ ఉంచాలి.. ఇంటి ముందు ఎలాంటి చెట్లను నాటాలి.. గేట్లు ఎలా ఉండాలి.. ఎలాంటి మొక్కలు, చెట్లను పెంచవచ్చు...? ఇలాంటి అనేక విషయాలను వాస్తు శాస్త్రంలో ప్రస్తావించారు. మీరు ఇప్పుడు ఇంటి ముందు బొప్పాయి మొక్కను నాటితే ఏమి జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇంటిని అందంగా ఉంచుకోవడానికి ఇష్టపడతారు. దీని కోసం చాలా మంది తమ ఇళ్లలో వివిధ రకాల మొక్కలు, చెట్లను నాటుతారు. మీరు మీ ఇంట్లో చెట్లు, మొక్కలను పెంచుకుంటే, ఇంట్లో సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది. అయితే కొన్ని మొక్కలను ఇంటి ఆవరణలో పెంచకూడదు. అవి మీకు ప్రతికూల ఫలితాలను ఇస్తాయని నమ్ముతారు. వీటిలో బొప్పాయి చెట్టు ఒకటి.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. మీ ఇంటి ముందు బొప్పాయి చెట్టును పెంచడం మంచిది కాదని చెబుతారు. ఈ చెట్టు మీ ఇంటి ముందు పెరిగితే అనుమతి లేకపోయినా, దానిని పెకిలించి వేరే చోట నాటాలని వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు అంటున్నారు. ఎందుకంటే మీరు మీ ఇంటి ముందు బొప్పాయి చెట్టును నాటితే, మీరు ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు.
వాస్తు నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఇంటి ముందు బొప్పాయి మొక్కను నాటడం వల్ల ఇంట్లో శాంతి, ప్రశాంతత పోతుంది. అందుకే ఈ మొక్కను ఇంటి ముందు నాటకూడదని చెబుతారు. అయితే దీని వెనుక బలమైన కారణం ఉందని చెబుతారు.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం.. బొప్పాయి చెట్టును పూర్వీకుల నివాసంగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ చెట్టును ఇంటి దగ్గర లేదా ఇంటి ముందు నాటకూడదని అంటారు. ఈ మొక్కను నాటడం వల్ల పిల్లలకు ఎప్పుడూ ఇబ్బంది కలుగుతుందని అంటారు.
అంతేకాకుండా.. వాస్తు ప్రకారం.. ఇంటి చుట్టూ బొప్పాయి చెట్టును నాటకూడదని అంటారు. ఎందుకంటే దానిని అశుభ సంకేతంగా భావిస్తారు. నాటితే డబ్బు సమస్యలు ఎప్పుడూ ఇంటిని వెంటాడుతాయని అంటారు. అంతేకాకుండా, తగాదాలు, చికాకులు తలెత్తుతాయని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. (గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారమంతా వాస్తుశాస్త్రం ప్రకారం వెల్లడించింది. దీన్ని పాటించే ముందు వాస్తు శాస్త్ర నిపుణుల్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)