  • Star Actress: నా భార్యను చేతబడి చేసి చంపారు.!. స్టార్ హీరోయిన్ భర్త షాకింగ్ కామెంట్స్..

Parag tyagi comments on shefali jariwala death: నటి షెఫాలీ జరివాలా హిందీ సాంగ్ ‘కాంటా లాగా’ తో నేషనల్ వైడ్ పాపులారిటీని సంపాదించుకుంది. అయితే.. గతేడాది జూన్ 27న ఒక్కసారిగా గుండెపోటుతో చనిపోయింది. ఈ ఘటన చిత్రపరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.
టాలీవుడ్ విలన్ పరాగ్ త్యాగి గురించి ప్రత్యేకంగా పరిచయం అక్కర్లేదు. ముఖ్యంగా పరాగ్ త్యాగి  మహేష్ బాబు 'సర్కారు వారి పాట' , పవన్ కళ్యాణ్ 'అజ్ఞాతవాసి', వెంకటేష్ 'వెంకీమామ' వంటి మూవీస్ లలో విలన్ పాత్రలలో అదరగొట్టాడు.ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్ లో తనకంటూ మంచి పేరు సంపాదించుకున్నాడు.   

అయితే.. పరాగ్ త్యాగి ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన కామెంట్స్ మరోసారి ఇండస్ట్రీలో పెనుదుమారంగా మారాయి. పరాగ్ త్యాగి సతీమణి నటి షెఫాలీ జరివాలా. ఆమె హిందీలో కాటలాగా పాటతో ఒక్కసారిగా ఫెమ్ ను సంపాదించుకుంది.  

ఈ క్రమంలో నటి షెఫాలీ జరివాలా జూన్ 27, 2025న గుండెపోటుతో మరణించారు. ఆమె మరణ వార్త విని అందరినీ దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు.  అయితే. తన భార్య షెఫాలీ ఆకస్మిక మరణంవెనుకల అసలు కారణం కొంత మంది ఆమెపై చేతబడి చేశారని భర్త పరాగ్ చెప్పాడు..  అందుకు తను ఈ విధంగా అకాలమరణం చెందిందని అన్నాడు.  

తనకు ఆ చేతబడి చేసిన వారు కూడా తెలుసని చెప్పడంతో ఇండస్ట్రీలో మరోసారి  షెఫాలీ జరివాలా డెత్ మిస్టరీ హాట్ టాపిక్ గా మారింది. పరాగ్ తన భార్య దూరమైన కూడా  తరచుగా ఆమెతో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటు ఉంటాడు.

షెఫాలీ చేతబడికి బలైందని, చాలా దగ్గరి వారు ఇలా చేస్తారని అస్సలు ఊహించలేదని పరాగ్ త్యాగి చెప్పుకుని భావోద్వేగంకు గురయ్యాడు. కొంత మంది తన మాటల్ని నమ్మడంలేదని, కానీ ఇది నిజమన్నారు. దేవుడు ఉన్న చోట, దెయ్యం కూడా ఉంటుందని పరాగ్ త్యాగి చెప్పుకొచ్చాడు. అదే విధంగా ఈ రోజుల్లో ప్రజలు తమ సొంత దుఃఖాల వల్ల కాదు, ఇతరుల ఉన్నతిని జీర్ణించుకోలేక అసూయపడుతున్నారని పరాగ్ అన్నాడు.   

తన భార్యపై రెండు సార్లు చేతబడి చేశారని, ఒకసారి తాను కాపాడానని, కానీ రెండోసారి మాత్రం కాపాడుకొలేకపోయానని పరాగ్ మాట్లాడాడు. ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు.. కానీ ఏదో తప్పు జరిగిందని దేవుడి గురించి ధ్యానంలో కూర్చొగానే తన మనస్సుకు తెలుస్తుందని చెప్పుకొచ్చాడు. మొత్తంగా పరాగ్ చేసిన కామెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో మరోసారి చర్చనీయంశంగా మారాయి.  

