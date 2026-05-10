/Parijat Raj yog: శక్తివంతమైన పారిజాత యోగం.. అపర ఏకాదశి నుంచి చక్రం తిప్పనున్న రాశులు ఇవే.. మీరున్నారా..?..

Parijat raj yog effect: అపర ఏకాదశి నుంచి కొన్ని రాశులకు అనుకొని విధంగా ధనలాభాలు కల్గుతాయి. వీరికి ఏది ముట్టుకున్న అది బంగారంగా మారుతుందని చెప్పుకొవచ్చు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఆ లక్కీరాశులు ఏంటో చూద్దాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని యోగాలు మానవుడి జీవితంలో గొప్ప మార్పులకు కారణం అవుతాయి. దీనిలో గజకేసరి రాజయోగం, త్రిగ్రహ రాజయోగం, లక్ష్మీనారాయణ యోగం, పారిజాతంయోగంను ముఖ్యమైనవిగా చెప్తుంటారు.
ఈ క్రమంలో మనం మే 13న అపర ఏకాదశిని జరుపుకుంటాం. ఏకాదశి అనేది శ్రీమహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైంది. ఈ రోజు అలంకార ప్రియుడైన శ్రీమహా విష్ణువుకు ఆయనకు వ్రతాలు, పూజలు, భజనలు, షోడషోపచార పూజలు చేసిన అత్యంత ఆనంద భరితుడౌతారని పండితులు చెప్తారు.
అపర ఏకాదశి రోజున ఈసారి అరుదైన పారిజాత యోగం ఏర్పడబోతుంది. దీని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉండనుంది. ముఖ్యంగా పారిజాత యోగం అనేది శ్రీకృష్ణుడి ఆశీర్వాదం వలన ఏర్పడుతుంది. దీని వల్ల కొన్ని రాశులకు అనుకొని విధంగా ధనలాభం కల్గనుంది. ఆ రాశులు ఏంటో చూద్దాం.
ఈ రాశివారికి అనుకొని విధంగా ధనలాభం కల్గుతుంది. విదేశాలకు వెళ్లే వారికి సమయం అనుకూలంగా ఉంది. కోర్టు కేసుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. విందులు, వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. కోరుకున్న అమ్మాయితో పెళ్లి యోగం కలదు. ఎక్కడ చూసిన మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది.
ఈ రాశివారికి పారిజాతంయోగం వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సోదరులతో సఖ్యత ఏర్పడుతుంది. మీరు ఆశించిన స్థాయి కంటే ఉన్నతస్థానంలొ చేరుకుంటారు. మీ మాటను పది మందిలో అయిన నెగ్గించుకునే వాక్ ధాటిని కల్గి ఉంటారు.
ఈ రాశుల వారికి సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కోత్త ఇళ్లను, వాహనాలను కొనుగోలు చేస్తారు. రాదనుకుని వదిలేసిన ధనం మీకు తిరిగి లభిస్తుంది. కోర్టుకేసులు మీకు అనుకూలంగా వస్తాయి . రాజకీయాల్లో, సంఘంలో చక్రం తిప్పుతారు. (గమనిక- ఇది సోషల్ మీడియా వైరల్ కంటెంట్ ఆధారండి రాయబడింది. జీతెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)