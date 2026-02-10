Parijat raj yoga: మరో రెండు రోజుల్లో అరుదైన పారి జాత రాజయోగం.. ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్, నూతన గృహ యోగం..

Pari jat raj yoga effect on these zodiac signs: మరో రెండు రోజుల్లో అరుదైన పారిజాత రాజయోగం ఏర్పడనుంది. దీని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై ఉంటుంది. కొన్ని రాశులకు ఊహించని ధనలాభాలతోపాటు జీవితంలో గొప్పమార్పులు సంభవించనున్నాయి.
జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం జాతకంలో సంభవించే కొన్ని యోగాలు, నవగ్రహాల స్థానాల మార్పులు ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావంను చూపిస్తాయి. ముఖ్యంగా గజకేసరి రాజయోగం, త్రిగ్రహి రాజయోగం, నవపంచమ రాజయోగం మొదలైనవి ద్వాదశ రాశులపై తమ ప్రభావంను చూపిస్తాయి. దీనివల్ల అప్పటి వరకు సమస్యలు ఎదుర్కొన్న వారు ఊహించని విధంగా శుభయోగాలను పొందుతారు.
మరో రెండు రోజుల్లో అంటే శుక్రవారం ఫిబ్రవరి 13 వతేదీన అరుదైన పారిజాతం యోగం ఏర్పడబోతుంది. దీని ప్రభావం అనేది ద్వాదశ రాశులపై ఉంటుంది. పారిజాత రాజయోగం శుక్రుడు, బుధుడు, మంగళ గ్రహాలు ఒక మార్గంలో వచ్చినప్పుడు ఏర్పడుతుంది.అదే విధంగా పారి జాతం అంటేనే అన్ని శుభాల్ని కల్గజేసిది అని అర్థం. ఈచెట్లును దేవత చెట్టుగా చెబుతారు. ఎవరి ఇంట్లో అయితే పారిజాతం చెట్టు ఉంటుందో వారి ఇంట లేదు అనే మాటవిన్పించదని పండితులు చెబుతారు. దీని ప్రభావం ద్వాదశరాశులపై ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా పారిజాత రాజయోగం వల్ల కొన్ని రాశులకు భారీ ధనాలాభాలు , మరికొన్ని రాశులకు మధ్యస్థ ఫలితాలు సంభవిస్తాయి. అయితే.. చాలా గొప్ప ఫలితాలను పొందే రాశులు ఏంటో చూద్దాం. అదేవిధంగా వీరు కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తే మరింత గొప్ప యోగాలను పొందవచ్చుు.
ఈ రాశుల వారికి కోర్టు కేసుల్లో నుంచి విజయాలను పొందుతారు. ఆకస్మిక ధనలాభం కల్గుతుంది. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు వస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి . రాదనుకున్న డబ్బు మరల సమయంకు అందుతుంది.
వీరు లక్కీ లాటరీలను పొందుతారు. భార్యతరపు ఆస్తులు వీరి సొంతం అవుతాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు అందుతాయి. మీరు పదిమందికి మేలు చేసే స్థానంకు చేరుకుంటారు.
పారిజాత రాజయోగం వల్ల ఈ రాశుల వారు రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. వీరికి అనారోగ్యం, ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బైటపడతారు. ఐటీ రంగంలో రాణిస్తారు. కొత్త కొత్త మార్గాల్లో ధనంను సంపాదించే మీరు చేసే పనులు బాగా లాభిస్తాయి. శ్రీకృష్ణుడు దయ వల్ల ఈ రాశులకు చాలా లాభాలు కన్పిస్తున్నాయి. ( గమనిక.. ఈ స్టోరీ పూర్తిగా ఎవరికి వారి నమ్మకం, విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. దీనికి జీ తెలుగు బాధ్యత వహించదు..)