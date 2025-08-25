Parineeti chopra: గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన బాలీవుడ్ నటి పరిణితి చోప్రా, రాఘవ్ చద్దా దంపతులు.. కంగ్రాట్స్ చెబుతున్న అభిమానులు..

Parineeti chopra announce pregnancy: బాలీవుడ్ నటి పరిణితి చోప్రా ఇన్ స్టా వేదికగా తాను తల్లిని కాబోతున్న విషయాన్ని సన్నిహితులు, అభిమానులతో పంచుకుంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ కంగ్రాట్స్ చెబుతూ పోస్ట్ లు పెడుతున్నారు.
సాధారణంగా సెలబ్రీటీల పెళ్లిళ్లు, ప్రెగ్నెన్సీ, డైవర్స్ , ఎఫైర్స్ వంటివి తరచుగా వార్తలలో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా రాజకీయ నాయకులు కానీ, సెలబ్రీటీలు కానీ వారి లైఫ్ లో ఏంజరిగిన కూడా తెలుసుకునేందుకు కొంత మంది నెటిజన్లు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. మరికొందరు కొత్త కొత్త రూమర్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటారు.
ఈ క్రమంలో గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో బాలీవుడ్ నటి పరిణితి చోప్రా ప్రెగ్నెంట్ అంటూ రూమర్స్ వచ్చాయి. దీనిపై నటి పెద్దగా స్పందించలేదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా మాత్రం.. మాత్రం నటి పరిణితి చోప్రా ఆమె భర్త రాఘవ్ చద్దా సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో శుభవార్తను పంచుకున్నారు.
తామిద్దరం ముగ్గురం అవుతున్నామంటూ.. పరిణితి చోప్రా తన ప్రెగ్నెన్సీని అనౌన్స్ చేసింది.ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్ నటికి నెట్టింట అభిమానులు, సన్నిహితులు, ఫ్రెండ్స్ కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నారు. బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా సోదరి పరిణితి చోప్రా.
పరిణితి చోప్రా, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి చెందిన ఎంపీ రాఘవ్ చద్దాలు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరి పెళ్లి 2023 లో సెప్టెంబర్ లో , రాజస్తాన్ లోని ఉదయ్ పూర్ లోని లీలా ప్యాలెస్ లో గ్రాండ్ గా జరిగింది. పరిణితి చోప్రా.. 2011 లో లేడీస్ వర్సెస్ రికీ బహ్ల్, కిల్ దిల్, డిష్యూం, గోల్ మాల్ అగైన్ , కేసరి, సైనా , జాదే, ఇష్క్ వంటి చిత్రాల్లో నటించింది. చివరగా.. అమర్ సింగ్ చంకీలతో అభిమానుల్ని ఫిదా చేసింది.
ఈ క్రమంలో ఇన్ స్టాలో పరిణితి చోప్రా.. తన పోస్ట్లో "1+1=3" అని వ్రాసిన కేక్ ఇమేజ్ ను షేర్ చేసింది.ఈ క్రమంలోఈ పోస్ట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. మరోవైపు.. పరిణితి చోప్రా.. రెన్సిల్ డిసిల్వా దర్శకత్వం వహించబోయే మిస్టరీ థ్రిల్లర్లో వెబ్ సిరీస్లో కన్పించనుంది.
ఈ కార్యక్రమంలో తాహిర్ రాజ్ భాసిన్, అనూప్ సోని, జెన్నిఫర్ వింగెట్, చైతన్య చౌదరి, సుమీత్ వ్యాస్, సోనీ రజ్దాన్ మరియు హర్లీన్ సేథీలు కూడా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.