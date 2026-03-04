English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Parvathi Melton: మరో అమ్మాయితో సరసాలు ఆడుతూ కనిపించిన పవన్ కళ్యాణ్ హీరోయిన్ పార్వతి మెల్టన్.. మరి ఇంత ఘోరమా..!

Parvathi Melton Intimate Photos 
ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమాల్లో నటించి మంచి గుర్తింపు పొందిన నటి పార్వతి మెల్టన్ తాజాగా మళ్లీ సోషల్ మీడియాలో చర్చకు వచ్చారు. చాలా సంవత్సరాలుగా సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న ఆమె గురించి ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఫోటోషూట్ కారణంగా నెటిజన్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇటీవల ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వచ్చిన కొన్ని ఫోటోలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి.
ఈ ఫోటోలను లిండీ పారిస్ ఫోటోగ్రఫీ అనే ప్రొఫైల్ షేర్ చేసింది. ఆ ఫోటోల్లో పార్వతి మెల్టన్ మరో మోడల్ అయిన రోజ్ గెర్బర్ తో కలిసి కనిపించారు. ఈ ఫోటోషూట్ చాలా ప్రత్యేకమైన స్టైల్‌లో తీసినట్లు కనిపిస్తోంది. గోతిక్ మరియు వింటేజ్ స్టైల్‌లో తీసిన ఈ ఫోటోలు చూసిన తర్వాత అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. చాలా కాలంగా పబ్లిక్‌లో కనిపించని పార్వతి ఇలా మరో అమ్మాయితో కలిసి ఫోటోలు దిగడం చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు.  

ఆ ఫోటోకు ఫోటోగ్రాఫర్ “ఎంబ్రేస్డ్ ఇన్ ఎలిగెన్స్” అనే క్యాప్షన్ పెట్టారు. ఈ సీన్‌లో తీసిన ఫోటోలలో ఏది బెస్ట్ అనేది ఎంచుకోవడం కష్టం కావడంతో అన్నింటినీ షేర్ చేశామని కూడా పేర్కొన్నారు. ఈ ఫోటోషూట్‌లో మోడల్స్‌గా రోజ్ గెర్బర్ మరియు పార్వతి మెల్టన్ పాల్గొన్నారు. రోజ్‌కు మేకప్‌ను కేటీఫ్ఎక్స్ పీడీఎక్స్ చేశారు. ఆమె వేసుకున్న డ్రెస్‌ను రెంట్ విత్ అలీనా అందించారు. ఈ ఫోటోషూట్ చాటో డెలిస్ అనే లొకేషన్‌లో జరిగింది. అలాగే విక్టోరియన్ గోతిక్, ఒరెగాన్ ఫోటోగ్రాఫర్, వాంపైర్ ఫోటోషూట్ వంటి హ్యాష్‌ట్యాగ్‌లను కూడా ఉపయోగించారు. ఇవి చూస్తే ఈ ఫోటోషూట్ గోతిక్ థీమ్‌లో చేసినదని తెలుస్తోంది.  

ఫోటోల్లో పార్వతి మెల్టన్ డార్క్ స్టైల్ డ్రెస్‌లో కనిపిస్తున్నారు. బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మరియు లైటింగ్ చాలా డ్రామాటిక్‌గా ఉన్నాయి. ఈ స్టైల్ చూస్తే ఇది ఏదైనా హాలీవుడ్ వెబ్ సిరీస్ లేదా డ్రామా షూటింగ్‌లో భాగమా అనే సందేహం కొంతమందికి వస్తోంది. మరికొందరు ఇది కేవలం క్రియేటివ్ ఫ్యాషన్ ఫోటోషూట్ మాత్రమే కావచ్చని భావిస్తున్నారు. https://www.instagram.com/p/DVY8MkOlDo4/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==  

పార్వతి మెల్టన్ అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో జన్మించారు. ఆమె తండ్రి సామ్ మెల్టన్ జర్మన్ మరియు స్కాటిష్ వంశానికి చెందినవారు. ఆమె తల్లి ప్రీతి సింగ్ పంజాబీ కుటుంబానికి చెందినవారు. పార్వతి భరతనాట్యం డాన్స్‌లో శిక్షణ పొందారు. అలాగే ఫిగర్ స్కేటింగ్‌లో కూడా ప్రొఫెషనల్‌గా శిక్షణ తీసుకున్నారు.  

2004లో ఆమె మిస్ టీన్ ఇండియా బే ఏరియా టైటిల్ గెలుచుకున్నారు. 2005లో మిస్ ఇండియా లె విసాజ్ యూఎస్ఏ పోటీలో కూడా విజేతగా నిలిచారు. అదే సమయంలో ఆమెకు సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చాయి. 2005లో వచ్చిన వెన్నెల అనే తెలుగు సినిమాతో ఆమె నటిగా పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత గేమ్, మధుమాసం, అల్లరే అల్లరి వంటి చిత్రాల్లో నటించారు. మలయాళంలో హల్లో సినిమాలో కూడా కనిపించారు.  

2011లో మహేష్ బాబు నటించిన దూకుడు సినిమాలో “పూవై పూవై” పాటలో ఆమె చేసిన డాన్స్ చాలా ప్రసిద్ధి పొందింది. 2012లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారవేత్త షంసు లలానిను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఆమె సినిమాలకు దూరమయ్యారు.

Parvathi Melton Parvathi Melton photos Lesbian Phtoos Parvathi Melton Instagram Parvathi Melton latest photos Parvathi Melton viral photos Parvathi Melton with another girl

