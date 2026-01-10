English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Famous Actress: నా వక్షోజాలపై కొట్టి ప్రెస్ చేశాడు.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన హీరోయిన్..

Parvathy Thiruvothu Recalls molestation incident: చిన్నతనంలో అమ్మను రైల్వేస్టేషన్ లో ఎక్కించి బైటకు వస్తున్నామని ఇంతలో ఎవరో తన ప్రైవేటు పార్ట్ పై చేయి వేసి గట్టిగా కొట్టాడని నటి తన షాకింగ్ అనుభవంను బైటపెట్టింది. ఈ ఘటనతో మరోసారి వేధింపుల అంశం వార్తలలో నిలిచింది.
ఇటీవల కాలంలో కామాంధులు మరీ నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.  ఎక్కడ ఆడవాళ్లు కన్పించిన కామంతో రగిలిపోతున్నారు.పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మొత్తంగా  బస్టాండ్ లు, మెట్రోలు, రద్దీగల ప్రదేశాలు మొదలైన చోట్ల మహిళల్ని వేధిస్తున్నారు. పోలీసులు, ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న కూడా కామాంధులు మాత్రం తమ వంకర బుద్దిని మార్చుకొవడంలేదు.  

సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రీటీల వరకు ప్రతి ఒక్కరు లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల కొంత మంది హీరోయిన్లు, లేడీ సెలబ్రీటీలు తమ జీవితంలో ఎదుర్కొన్న లైంగిక వేధింపుల ఘటనలను ఇంటర్వ్యూలో బైటపెడుతున్నారు. 

 ఈ క్రమంలో తాజాగా.. మళయాల భామ తంగలాన్ బ్యాటి పార్వతి తిరువొత్తు తనకు చిన్నప్పుడు ఎదురైన ఒక షాకింగ్ ఘటనను ఇంటర్వ్యూలో బైటపెట్టింది. నటి పార్వతి తిరువొత్తు మాట్లాడుతూ..తాను స్కూల్ డేస్ లలో ఒకప్పుడు అమ్మను రైల్వేస్టేషన్ లో డ్రాప్ చేసేందుకు తన తండ్రితో కలిసి వెళ్లానని తల్లిని రైలు ఎక్కించినట్లు చెప్పింది.

ఆ తర్వాత తన తండ్రి వేలు పట్టుకుని బైటకు వస్తుండగా ఒక వ్యక్తి సడెన్ గా తన వక్షోజాలపై కొట్టి  ప్రెస్ చేశాడని చెప్పింది. ఆ సమయంలో చాలా షాక్ అయ్యానని అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థంకాలేదన్నారు. తిరిగి చూసే వరకు అతను వేగంగా నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోయాడని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది.  

తన అనుభవాన్ని ఇంట్లోవారితో ఏడ్చుకుంటూ చెప్పానని అప్పుడు బైటకు వెళ్లేటప్పుడు చుట్టుపక్కల మగాళ్ల మీద, వారి చేతుల మీద కూడా ఒక కంట కనిపెట్టి ఉండాలని చెప్పారని అప్పటి తన షాకింగ్ అనుభావాన్ని నటి తిరువొత్తు ఇటీవల ఇంటర్వ్యూలో బైటపెట్టింది.  ఈ క్రమంలో నటి చేసిన కామెంట్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.

నటి  తంగలాన్ బ్యూటీ మళయాళ నటి పార్వతి తిరువొత్తు.. 2006 నుంచి ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టింది. బెంగళూరు డేస్, చార్లీ, ఉయరేలతో పాటు రీసెంట్ గా తంగలాన్ మూవీలో నటించి అదరగొట్టింది. అదే విధంగా..ఉళ్లో రుక్కో అనే మూవీతో హిట్ సాధించింది.  గతంలో రెమ్యునరేన్ విషయంలో హీరోహీరోయిన్ ల మధ్యఈ వ్యత్యాసం ఏంటని కూడా తన గళం విన్పించింది. 2017 లో ఏకంగా మమ్ముట్టి లాంటి స్టార్ హీరోపైన కామెంట్స్ చేసి అప్పట్లో మళయాళ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద దుమారం రాజేసిన విషయం తెలిసిందే. కేరళ ఫిల్మ్ ఫెస్టివ్ లో మహిళల్ని కించపర్చే విధంగా ఉండే డైలాగ్ లపై కూడా ఇండస్ట్రీని ఏకీపారేసింది.

