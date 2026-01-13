English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Star Actress: పీరియడ్స్ అని చెప్పిన వదల్లేదు.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన నటి.. ఇండస్ట్రీలో దుమారం..

Parvathy Thiruvothu reveals shocking incident: షూటింగ్ సమయంలో తనకు పీరియడ్స్ అని చెప్పిన కూడా మాటలు వినలేదని, ఎంతో  ఒత్తిడికి గురైనట్లు నటి చెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో నటి చేసిన కామెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో దుమారంగా మారాయి.
 
ఇటీవల కాలంలో మళయాళ భామ నటి పార్వతి తిరువొత్తు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. కొన్ని రోజుల క్రితం ఒక ఇంటర్వ్యూలోమాట్లడుతూచిన్నప్పుడు ఎదుర్కొన్న వేధింపుల ఘటనను బైటపెట్టారు. ఒక వ్యక్తి తన ఛాతీమీద కొట్టి వెళ్లి పోయాడని చెప్పింది.

మరోవైపు గతంలో ఒకసారి సినిమా చూసేందుకు వెళ్లినప్పుడు ఒక యువకుడు తనముందుకు  వచ్చి హస్త ప్రయోగం చేశాడని, వెనక అతని ప్రైవేటు పార్ట్ తాకేలా చేశాడని కూడా షాకింగ్ అనుభవంను  బైటపెట్టింది. ఈ క్రమంలో నటి వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారాయి.   

 చాలా మంది తమకు ఎదురైన వేధింపుల అంశాన్ని బైటపెట్టకుండా వాళ్లలో వారు కుమిలిపోతారు. కానీ సదరు మాత్రం తరచుగాతనకు ఎదురైన అనుభవాల్ని పబ్లిక్గా పంచుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. నటి ధనుష్ హీరోగా 2013 లో మరియన్ మూవీలో నటించింది.

ఆమూవీ షూటింగ్ సమయంలో ధనుష్ తో వానలో రొమాన్స్ సీన్ తీస్తున్నారు. ఆ సమయంలో తనకు పీరియడ్స్ వచ్చాయని  చెప్పింది. అంతేకాకుండా ఒకవాన సీన్ లో ఒళ్లంతా తడిసేలా చేశారని,తనకు డ్రెస్ లు కూడా లేవంటే వినలేదని వాపోయింది. ఇక చాలా సేపు చల్లని బట్టల్లో అలానే ఉంచారని వాపోయింది.

ఎన్నిసార్లు చెప్పిన వినకపోయేసరికి తనకు పీరియడ్స్ అని గట్టిగా అరిచి చెప్పి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయానని నటి పార్వతి తిరువోతు షాకింగ్ విషయాన్ని బైటపెట్టింది.  ఆ మూవీకి భరత్ బాలా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మొత్తంగా పార్వతి తిరువోతు తాజాగా.. చేసిన కామెంట్స్ నెట్టింట దుమారంగా మారాయి.

దీనిపై ఇండస్ట్రీలో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. మొత్తంగా దీనిపై చర్యలు తీసుకొవాలని కూడా కొంతమంది డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా పార్వతి తిరువొతు మాత్రం తరచుగా కాంట్రవర్సీ ఘటనలను ఇటీవల ఎక్కువగా బైటపెడుతూ వార్తలలో ఉంటున్నారు.

Parvathy Thiruvothu Hero Dhanush Dhanush maryan Parvathy thiruvothu comments Parvathy Thiruvothu latest news Actress Parvathy Thiruvothu Malayalam actress thangalaan actress

