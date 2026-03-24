Pakistan First Class AC Train: పాకిస్తాన్ ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్ ట్రైన్ చూశారా..! ఇదెక్కడి మాస్ కాంబో రా మావ..

Pakistan First Class AC Train: మన దాయాది దేశం పాకిస్తాన్ కూడా ఓ ఉప ఖండమే అని చెప్పాలి. మన దేశం మాదిరే .. హిమనీ నదాలు, ఎడారులు, ఎత్తైన పర్వతాలు, లోయలతో కూడి ఓ ఖండానికి ఉండాల్సిన లక్షణాలున్నాయి.  అంతేకాదు మన దేశం మాదిరే పాకిస్తాన్ రైల్వే వ్యవస్థ కూడా బ్రిటిష్ హాయాం నుంచే కొనసాగుతుంది. మనలాగే అక్కడ కూడా దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణికులు రైల్ జర్నీనే  చేయడానికే మక్కువ చూపిస్తుంటారు.తాజాగా పాకిస్తాన్ లో కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన కొత్త రకం ఏసీ ట్రెయిన్ చూస్తే మన వందేభారత్  మాదిరే అదిరిపోయే సదుపాయాలున్నాయి.  అవేంటో మీరు ఓ లుక్కేయండి.. 
పాక్ లో ఫస్ట్ ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్ రైలు..  మన దేశంలో ఏసీ ట్రెయిన్ వచ్చిన ఎన్నో ఏళ్లు అవుతుంది. రాజధాని పూర్తి స్థాయి ఏసీ రైలు. దాంతో పాటు గరీబ్ రథ్, తాజాగా ప్రవేశపెట్టిన వందే భారత్, వందే అమృత్ భారత్ రైళ్లన్ని పూర్తి స్థాయి ఏసీ రైళ్లుగా ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తున్నాయి. వాటితో పాటు మాములు ఎక్స్ ప్రెస్ ట్రెయిన్స్ లో ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్, ఏసీ టూ టైర్, ఏసీ త్రీ టైర్ అంటూ విభాగాలున్నాయి. 

పాక్ ఏసీ రైల్ .. తాజాగా పాకిస్తాన్ తొలి ఏసీ రైలుకు సంబంధించిన ఒక దృశ్యాన్ని ఒక విదేశీయుడు తన సామాజిక మాధ్యమాల్లో  పంచుకున్నాడు. ఈ వీడియో తెగ వైరల్ అవుతోంది.  ఈ వీడియో పాకిస్తాన్ ఫస్ట్-క్లాస్ ఏసీ రైలు లోపలి భాగాన్ని వివరంగా చూపిస్తూ.. అక్కడ ప్రజలతో పాటు ప్రపంచానికి ఈ రైలు గురించి చెప్పి ఆశ్యర్య చకితులను చేశాడు. 

విభిన్నమైన సీట్ల అమరిక.. అంతేకాదు ఈ  రైలులోని లోపలి భాగాన్ని వివరిస్తూ మొత్తం ఓ వీడియోను రికార్డు చేశాడు. కోచ్ లోపల సీట్ల అమరిక కొద్దిగా భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. ప్రయాణికులు వారి వారి సీట్లలో కూర్చుని ఉన్నారు

ఆకుపచ్చ సీట్లు.. రైలులోని సీట్లన్నీ ఇస్లామ్ కు ప్రతీక అయిన ఆకుపచ్చ రంగులో డిజైన్ చేశారు. మన దేశంలో బూడిద రంగులో ఉంటాయి.  కోచ్ మొత్తం స్పెషల్ గా డిజైన్ చేశారు.  మన దేశంలోని త్రీ టైర్ ఏసీ కోచ్‌ల అమరికను గుర్తుచేసేలా, ఒక వైపు మూడు సీట్ల డిజైన్ ఈ ఫోటోల్లో కనిపిస్తుంది.

మడతపెట్టగల మధ్య సీటు.. మధ్య సీటును అవసరాన్ని బట్టి తెరవవచ్చు లేదా మూసి వేసే సదుపాయం ఇచ్చారు. ఇది కూర్చోవడానికి  పడుకోవడానికి సౌకర్యవంతంగా ఉంది. కోచ్ పక్కన ఒక సన్నని, మడతపెట్టగల సీటును ఏర్పాటు చేశారు, ఇది భారతదేశంలోని  ఏసీ ఫస్ట్ కోచ్‌లలో సాధారణంగా ఈ తరహాలో సీట్లు అమరిక  కనిపించదు.

టాయిలెట్లు ఎలా ఉన్నాయి.. వీడియో చివరలో, ఆ విదేశీయుడు రైలు టాయిలెట్‌ను కూడా చూపించాడు. వెస్ట్రన్ టైపు కమోడ్స్ తో చాలా సౌకర్యవంతంగా కనిపిస్తోంది. ఇది ప్రయాణికులకు అందుబాటులో ఉన్న సౌకర్యాల గురించి ఒక అవగాహన కోసమే ఈ వీడియోతో పాటు ఫోటోలను షేర్ చేశాడు. మొత్తంగా పాకిస్థాన్ లోని ఈ ట్రైయిన్ ను చూసి ఇదెక్కడి మాస్ కాంబో రా మావ అనక తప్పదు. 

