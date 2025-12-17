English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Paush Amavasya 2025: మరో రెండు రోజుల్లో పుష్య అమావాస్య.. న్యూ ఇయర్ కు ముందే కింగ్ మేకర్లు కాబోతున్న రాశులు ఇవే... మీరున్నారా..?..

Paush amavasya 2025 effect: పుష్య అమావాస్య ప్రభావం వల్ల ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలక మార్పులు సంభవిస్తాయి. అందుకు కొన్ని రహస్య మైన పరిహరాలు పాటిస్తే మరింత మంచి జరుగుతుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. 
జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం ప్రతి ఒక్క తిథులకు కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అయితే.. తిథులన్నింటిలో కూడా అమావాస్యకు అద్వితీయమైన ఫలితాలను ఇచ్చే శక్తి ఉంటుందంటారు. ముఖ్యంగా అమావాస్యను కొంత మంది మంచిపనులకు, శుభకార్యలకు మంచిది కాదని భావిస్తారు.

కానీ మరికొంత మంది మాత్రం అమావాస్యను ఎంతో గొప్పదిగా భావిస్తారు. మనం దీపావళిని చెడుపై మంచి విజయం సాధించినందుకు జరుపుకుంటామని విషయం తెలిసిందే.  మొత్తంగా అమావాస్య అనేది చనిపోయిన మన పూర్వీకులను స్మరించుకుంటూ వారి ఆశీర్వాదాలు పొందెందుకు మంచిదంటారు. అందుకే అమావాస్య రోజు పూర్వీకుల కోసం పిండప్రదనాలు, శ్రాద్దకర్మలు చేస్తారు. దానాలు ఇస్తారు. మనం ఈఏడాదిలో చివరిదైన పుష్య అమావాస్యను డిసెంబర్ 19 న జరుపుకుంటాం.

ఈరోజున పూర్వీకుల కోసం మనంచేసే శ్రాద్దాదికాలు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. అదే విధంగా ఈరోజున నవగ్రహా శాంతిపూజలు , జపాలు, నదీస్నానం, మొదలైనవి మంచివని పండితులు చేప్తారు.   

ముఖ్యంగా పుష్య అమావాస్య నేపథ్యంలో దేవాలయాల సందర్శనను ఎంతో పవిత్రంగా చెబుతారు. అదేవిధంగా సూర్యరాధన, అభిషేకాలు, స్తోత్రాలు పారాయణం చేయడం వల్ల ఎన్నో గొప్ప శుభయోగాలు ప్రాప్తిస్తాయని పండితులు చెబుతారు. పుష్య అమావాస్య ప్రభావం వల్ల ద్వాదశ రాశుల్లో పెనుమార్పులు సంభవించనున్నాయి.  ఆ రాశులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

పుష్య అమావాస్య ప్రభావంతో ఈ రాశుల వారికిజీవితంలో కొరుకున్న నూతన ఇంటి కలను సాకారం చేసుకుంటారు. విదేశాలకు వెళ్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదాలు లభిస్తాయి. రాదనుకున్న డబ్బు మీకు లబిస్తుంది.

ఈ రాశులు వారు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. కోరుకున్న అమ్మాయితో  పెళ్లి నిశ్చయం అవుతుంది. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. పలుకు బడి కల్గిన వారితో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. కోర్టు కేసుల్లో విజయాలను సాధిస్తారు.  

పుష్య అమావాస్య వల్ల ఈ  రాశుల వారికి లక్కీ లాటరీలు, బిజినెస్ రంగంలో డబుల్ జాక్ పాట్ లాభాలు కన్పిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మీరు రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టిన పెట్టుబడి మంచి లాభాల్నిఇస్తుంది.  బంగారం, వెండిని ఎక్కువగాకొనుగోలు చేస్తారు. సంతానం విషయంలోశుభవార్తలు వింటారు.  

paush Amavasya 2025 Paush amavasya Amavasya Margasira Masam Paush amavasya effect Lucky Zodiac Signs Astrology Rasi Phalalu paush amavasya tradition Paush amavasaya remedies

