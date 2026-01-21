English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pavitra Lokesh: అది మొత్తం నరేష్ వాళ్ళనే నేర్చుకున్న.. ఇక నాతోనే తన జీవితం..: పవిత్ర లోకేష్

Pavitra Lokesh Personal Life : నరేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా పవిత్ర లోకేష్ చేసిన భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కర్ణాటక నుంచి వచ్చిన తాను కొన్ని విషయాలను.. నేర్చుకున్నదంతా నరేష్ వల్లేనని ఆమె చెప్పడం ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతోంది.
1 /5

గత కొంతకాలంగా.. తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో నరేష్ – పవిత్ర లోకేష్ జంట గురించి మీడియాలో ఎంత చర్చ జరుగుతోందో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వీరిద్దరూ మీడియా ముందుకు వచ్చినప్పుడల్లా చేసే వ్యాఖ్యలు..మాట్లాడే తీరు ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. అందుకే వారి ప్రతి మాట సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

2 /5

ఇటీవల నరేష్ నటించిన నారీ నారీ నడుమ మురారి సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. ఈ సినిమాలో నరేష్ కీలక పాత్రలో కనిపించి ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు. ఇక మరో కొత్త సినిమాలో కూడా నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ సందర్భంగా పవిత్ర లోకేష్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారాయి.

3 /5

నరేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మాట్లాడిన పవిత్ర లోకేష్..ఆయనకు ముందుగా “మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే” అని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అంతేకాదు, “ఇక నీ జీవితం నాతోనే ఉండాలి” అని చెప్పడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.   

4 /5

పవిత్ర లోకేష్ మాట్లాడుతూ, తాను కర్ణాటక నుంచి వచ్చినప్పటికీ ఈరోజు తెలుగు భాషను బాగా మాట్లాడగలగడానికి ప్రధాన కారణం నరేషే అని చెప్పారు. “నాకు తెలుగు మొత్తం ఆయనే నేర్పించారు. ప్రతి పదాన్ని ఓపికగా వివరించి చెప్పేవారు” అని చెప్పుకొచ్చారు.  

5 /5

ఇంకా ఆమె మాట్లాడుతూ, నరేష్ చేసే కష్టాన్ని చూసినప్పుడు తనకు ఎప్పుడూ ముచ్చటేస్తుందని అన్నారు. ఉదయం అయినా, రాత్రి అయినా పని కోసం ఆయన ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారని చెప్పారు. అలాంటి క్రమశిక్షణ, అంకితభావం వల్లే నరేష్‌కు వరుసగా మంచి విజయాలు దక్కుతున్నాయని పవిత్ర లోకేష్ స్పష్టం చేశారు.

Pavitra Lokesh Pavitra Lokesh Personal Life Pavitra Lokesh Naresh Naresh Pavitra Lokesh Relationship Pavitra Lokesh Speech Pavitra Lokesh About Naresh

