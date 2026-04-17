Pavitra Lokesh Net Worth In Rupees: టాలీవుడ్లో అప్పట్లో సెన్సేషనల్గా వార్తల్లో నిలిచిన నటి పవిత్ర లోకేష్. కన్నడ సినీ ఇండస్ట్రీలో నటిగా అడుగుపెట్టి ఆ తర్వాత తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంది. ఇంతలో సీనియర్ నటుడు నరేష్తో ప్రేమలో పడి.. అప్పట్లో సంచలనమైన వార్తల్లో నిలిచింది. కేవలం సంపద కోసమే నటుడు నరేష్ను బుట్టలో వేసుకుందన్న రూమర్లు వచ్చిన నేపథ్యంలో ఆమెకు చెందిన ఆస్తులేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నటి పవిత్రా లోకేష్, సీనియర్ నటుడు నరేష్ లవ్ రిలేషన్ ఉన్నట్లు అందరికి తెలిసిన విషయమే. అయితే వీరి బంధంపై అప్పట్లో తెగ వార్తలు వచ్చాయి. టాలీవుడ్లో తల్లి పాత్రలు పోషిస్తూ, ఆదరణ దక్కించుకున్న పవిత్ర లోకేష్.. నటుడు నరేష్తో సంబంధం పెట్టుకుంది.
అయితే అప్పటికే నటుడు నరేష్ మూడు పెళ్లిళ్లు అయ్యాయి. అయితే అప్పటికే తన ముగ్గురు భార్యలకు విడాకులు ఇచ్చి.. ఇప్పుడు పవిత్రా లోకేష్ను తమ నాలుగో భార్యగా చేసుకున్నాడు. ఈ విషయం అప్పట్లో టాలీవుడ్ సంచలనంగా మారింది.
నటి పవిత్రా లోకేష్.. యాక్టింగ్ చేస్తూ భారీ స్థాయిలో ఆస్తులను పోగుచేసిందట. ఆమె పేరిట సుమారు రూ.70 కోట్ల వరకు ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నట్లు కొన్ని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
బెంగుళూరులో అపార్ట్మెంటులతో పాటు కర్ణాటక సహా తెలంగాణలో ప్లాట్స్ ఆమె పేరిట ఉన్నాయని సమాచారం. అయితే ఆమెకు హైదరాబాద్లో ఓ సొంత ఇల్లు కూడా ఉందట.
అయితే నటుడు నరేష్తో పెళ్లి తర్వాత ఆమెకు ఆస్తులు కూడా బాగా కలిసొచ్చాయని చెబుతున్నారు. దివంగత నటి, దర్శకురాలు విజయ నిర్మల వారసుడిగా నటుడు నరేష్కు వేల కోట్ల ఆస్తి వచ్చింది. అంతటి ఆస్తికి ఇప్పుడు నరేష్తో పాటు పవిత్రా లోకేష్ అనుభవిస్తున్నారు.
'సమ్మోహనం' సినిమాలో భార్యభర్తలుగా నటించగా.. ఆ షూటింగ్ సమయంలో వారిద్దరి మధ్య ఏర్పడిన ఫ్రెండ్షిప్ ఆ తర్వాత సీక్రెట్ రిలేషన్గా మారింది. ఆ విధంగా వారిద్దరూ ప్రేమలో ఉంటూ ఇటీవలే పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.