Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ నటించకూడదు.. హైకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే..

Pawan Kalyan Case : ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం అలానే టాలీవుడ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి తాజాగా హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డిప్యూటీ సీఎం పదవిలో ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల్లో.. నటించడం ఆపాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్ను హైకోర్టు కీలక నిర్ణయం చెప్పుకొచ్చింది.
డిప్యూటీ సీఎం పదవిలో ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల్లో.. నటించడం ఆపాలని కోరుతూ దాఖలైన పిటిషన్ను హైకోర్టు నిరాకరించింది. ఈ పిటిషన్ను మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి విజయ్ కుమార్ దాఖలు చేశారు. మంత్రి పదవిలో ఉండి సినిమాల్లో నటించడం అనైతికమని, అది అధికార దుర్వినియోగానికి దారితీస్తుందని ఆయన వాదించారు.
ముఖ్యంగా సినిమా టికెట్ ధరల మార్పులు వంటి ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ఆయన సినీ కార్యక్రమాలతో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చని కూడా అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.
అయితే ఈ వాదనలను కోర్టు సమగ్రంగా పరిశీలించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ న్యాయవాదులు, ఒక ముఖ్యమంత్రి లేదా మంత్రి సినిమాల్లో నటించడానికి ఎలాంటి చట్టపరమైన అడ్డంకులు లేవని స్పష్టం చేశారు. గతంలో ఎన్టీఆర్ విషయంలో కూడా ఇలాంటి చర్చలు జరిగినట్లు వారు గుర్తుచేశారు.
కోర్టు తన తీర్పులో కీలక విషయాన్ని పేర్కొంది. పవన్ కళ్యాణ్ అధికార దుర్వినియోగం చేశారనే ఆరోపణలకు సరైన ఆధారాలు లేవని తెలిపింది. అలాగే ఈ పిటిషన్లో బలమైన చట్టపరమైన ఆధారాలు కనిపించలేదని చెప్పింది. అందుకే ఈ పిటిషన్ను కొట్టివేస్తూ, ఆయనకు సినిమాల్లో నటించడానికి ఎలాంటి అడ్డంకులు లేవని స్పష్టం చేసింది.
ఈ నిర్ణయం తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ తన రాజకీయ బాధ్యతలతో పాటు సినీ కార్యకలాపాలను కూడా కొనసాగించడానికి మార్గం సుగమమైంది. ఇది ఆయన అభిమానులకు కూడా ఒక శుభ వార్తగా మారింది.