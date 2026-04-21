Purushaha Movie: పవన్ కళ్యాణ్ బత్తులను హీరోగా పరిచయం చేస్తూ.. వీరు వులవల దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న మూవీ పురుష:. కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మించారు. సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్కుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్, అనంత్ శ్రీరామ్, వెన్నెల కిషోర్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన ప్రమోషనల్ కంటెంట్కు ప్రేక్షకుల నుంచి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వచ్చింది. పోస్టర్లను డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో రిలీజ్ చేస్తూ.. టీజర్, గ్లింప్స్ ఆకట్టుకునేలా కట్ చేశారు మేకర్స్. ఈ మూవీ సాంగ్స్ యూట్యూబ్లో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా ఆడియన్స్ను అలరించేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. వేసవి కానుకగా.. మే నెలలో రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
ఫ్యామిలీ అంతా హాయిగా నవ్వుకునేలా కామెడీ కమర్షియల్ ఎంటర్డటైనర్గా రెడీ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. సమ్మర్లో కుటుంబంతో కలిసి సినిమా చూసి కడుపుబ్బా నవ్వుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
సంసారాన్ని ఈదే ముగ్గురు సూపర్ హీరోస్ మాదిరి పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్కుమార్ కనిపిస్తున్నారు. ఎంఎం కీరవాణి పాడిన జాలి పడేదెవ్వడు సాంగ్తో మగాళ్లు పడుతున్న బాధలను చలోక్తులతో చూపించారు.
ఈ సినిమాకు శ్రవణ్ భరద్వాజ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు. కెమెరామెన్గా సతీష్ ముత్యాల వర్క్ చేస్తుండగా.. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను కోటి నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆర్ట్ డైరెక్టర్గా రవిబాబు దొండపాటి పనిచేస్తున్నారు. అనంత్ శ్రీరామ్ సాహిత్యం అందించారు.