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Pawan Kalyan:పవన్ కళ్యాణ్‌తో ఆ సినిమా తర్వాత ఇక అన్నిటికీ నో చెప్పేసా అంటున్న బాలీవుడ్ నటుడు..!

Written ByVishnupriya
Published: Aug 25, 2026, 03:31 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:31 PM IST

Pawan Kalyan:పవన్ కళ్యాణ్‌తో OG సినిమాలో నటించిన బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మీ ఆయనతో పనిచేసిన అనుభవం గురించి ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్‌తో కలిసి పనిచేసిన తర్వాత తనకు వచ్చిన ఆలోచనలు, సినిమా విషయంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారాయి.

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పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా

పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా, సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఓజీ సినిమాతో బాలీవుడ్ నటుడు ఇమ్రాన్ హష్మీ తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రంలో ఓమీ అనే గ్యాంగ్‌స్టర్ పాత్రలో కనిపించిన ఆయన తన స్టైల్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఓజీ గురించి మాట్లాడిన ఇమ్రాన్ హష్మీ ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు.  

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పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీ

తాను తెలుగు సినిమాలో నటిస్తానని గతంలో ఎప్పుడూ అనుకోలేదని ఇమ్రాన్ హష్మీ తెలిపారు. ఓజీ కథ తన వద్దకు వచ్చినప్పుడు సుజీత్ చెప్పిన విధానం, సినిమాలోని పాత్రల రూపకల్పన తనను ఆకట్టుకున్నాయని చెప్పారు. ముఖ్యంగా సుజీత్ ఆలోచనా విధానం, సినిమాలో కనిపించే భారీ స్థాయి యాక్షన్, లార్జర్ ద్యాన్ లైఫ్ క్యారెక్టరైజేషన్ తనకు బాగా నచ్చాయని పేర్కొన్నారు.  

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ఓజీ సినిమా

కథ విన్న తర్వాతే ఓజీ లో నటించేందుకు అంగీకరించినట్లు ఇమ్రాన్ తెలిపారు. ఎలాంటి ముందస్తు ప్రణాళిక లేకుండానే తెలుగు సినిమాతో తన ప్రయాణం మొదలైందని చెప్పారు. సినిమా పూర్తయిన తర్వాత తనకు గ్యాంగ్‌స్టర్ పాత్రలకు సంబంధించిన పలు ఆఫర్లు వచ్చినట్లు వెల్లడించారు. అయితే వాటిలో ఏ ఒక్కటీ ఓజీ లోని ఓమీ పాత్ర కంటే మెరుగ్గా అనిపించకపోవడంతో చాలా అవకాశాలను తిరస్కరించినట్లు తెలిపారు.  

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ఇమ్రాన్ హష్మీ

ఓమీ పాత్రలో తనకు నచ్చిన అంశాలను కూడా ఇమ్రాన్ వివరించారు. సాధారణ గ్యాంగ్‌స్టర్ పాత్రలకు భిన్నంగా ఓమీ క్యారెక్టర్‌లో ప్రత్యేకమైన స్టైల్, మాస్ ఎలిమెంట్స్, డ్రామా ఉన్నాయని చెప్పారు. పాత్రలోని వైవిధ్యం కారణంగానే ఆ క్యారెక్టర్ తనను బాగా ఆకట్టుకుందని పేర్కొన్నారు.  

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ఇమ్రాన్ హష్మీ పవన్ కళ్యాణ్

ఇమ్రాన్ హష్మీకి ఓజీ తో తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఈ సినిమా తర్వాత ఆయన దక్షిణాది చిత్రాలపై కూడా ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం అడివి శేష్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న గూఢచారి 2 లో ఇమ్రాన్ హష్మీ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. దీంతో ఆయన తదుపరి తెలుగు సినిమా కోసం కూడా ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది. మొత్తంగా ఎలాంటి ముందస్తు ఆలోచన లేకుండా ఓజీ తో టాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టిన ఇమ్రాన్ హష్మీ.. ఓమీ పాత్రను ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకున్నట్లు తాజా వ్యాఖ్యలతో స్పష్టమవుతోంది.

TAGS:
pawan kalyan
Pawan Kalyan Movie
Pawan Kalyan OG
OG Movie
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Emraan Hashmi Pawan Kalyan

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