Ustaad Bhagath Singh Pre Release Event: తళపతి విజయ్ కి పవన్ కళ్యాణ్ సలహా..? పవర్ స్టార్ ఏమన్నారంటే..!

Pawan Kalyan About Vijay:ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి.. సినీ నటుడు పవన్ కాయం తాజాగా ఒక ముఖ్యమైన విషయంపై స్పష్టత ఇచ్చారు. తమిళ నటుడు విజయ్ తన రాజకీయ పార్టీ TVKతో NDAలో చేరాలని తాను సూచించాననే వార్తలు ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. ఈ వార్తలపై పవన్ కళ్యాణ్ స్పందిస్తూ నిజం ఏమిటో వివరించారు.
పవన్ కళ్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిన్న ఘనంగా యూసఫ్ గూడా పోలీస్ గ్రౌండ్స్ లో జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఈవెంట్ లో విజయ్ గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ "నా వైపు నుంచి విజయ్‌కు అలాంటి ప్రతిపాదన ఏదీ చేయలేదు. ఈ వార్తలు ఎలా వచ్చాయో నాకు తెలియదు. విజయ్‌ను నేను కలసి దాదాపు 20–25 సంవత్సరాలు అవుతోంది" అని చెప్పారు.   

దీంతో సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ప్రచారానికి ఆయన పూర్తి క్లారిటీ ఇచ్చినట్టైంది. ఇటీవల తమిళ రాజకీయాల్లో TVK పార్టీ గురించి పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో TVK పార్టీకి NDA కూటమి నుంచి 80 అసెంబ్లీ స్థానాలు, అలాగే ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఆఫర్ చేశారని కూడా కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఈ విషయాలపై అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. పవన్ కళ్యాణ్ కూడా తనకు ఆ విషయాలపై సంబంధం లేదని చెప్పారు.  

ఇదే సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ తన తాజా సినిమా Ustaad Bhagat Singh ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో కూడా ఈ అంశంపై మాట్లాడారు. సినిమా కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు  ఈ విషయంపై స్పష్టత ఇచ్చారు. రాజకీయాల గురించి అనవసరమైన ఊహాగానాలు చేయకూడదని ఆయన సూచించారు.  

పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ.. తనది సేవ చేసే నక్షత్రం.. అభిమానులను ప్రేమించే గోత్రం అని ఈ ఈవెంట్లో చెప్పడం కూడా హైలెట్గా నిలిచింది.  

ప్రస్తుతం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా ఉగాది సందర్భంగా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సమయంలో రాజకీయాలపై వచ్చిన వార్తలకు పవన్ కళ్యాణ్ ఇచ్చిన క్లారిటీతో సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చర్చలకు కొంతవరకు ముగింపు వచ్చినట్టైంది.

Ap 10th Exams: ఏపీలో నేటి నుంచే 10వ తరగతి పరీక్షలు.. ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ పక్కా ఈ రూల్స్ పాటించాల్సిందే..!