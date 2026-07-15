/Pawan Kalyan: సొంత ఖర్చులతోనే శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్న పవన్ కళ్యాణ్.. డిప్యూటీ సీఎం నిబద్దతకు అభిమానులు ఫిదా..

Pawan kalyan: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో తనకు శస్త్ర చికిత్స నిర్వహించిన డాక్టర్ దిన్షా పార్థీవాలా వైద్యుల బృందంకు పవన్ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ గత కొన్ని నెలలుగా భుజాల నొప్పితో తీవ్ర సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల ముంబై లోని కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రికి వెళ్లి చూయించుకున్నారు. అక్కడ వైద్యుల సూచనల మేరకు కుడి భుజానికి ఇటీవల వైద్యులు రొటేటర్ కఫ్ భుజం నొప్పి గాయంకు శస్త్ర చికిత్స చేశారు. పవన్ కు జులై 11న శనివారం రోజున వైద్యులు సర్జరీ చేశారు.
దాదాపు మూడున్నర గంటల పాటు వైద్యులు ఈ శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించారు. ఆయన రెండు భుజాలకు తీవ్రమైన రోటేటర్ కఫ్ గాయాలు, కండరాల నొప్పులు ఉన్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. దీనితో పాటు కుడి భుజానికి ఎవిల్సన్ ఫ్రాక్చర్ కూడా ఉన్నట్లు తేలింది. దీనికి వైద్యులు చికిత్స అందించారు. ఈ క్రమంలో నాలుగు రోజుల పాటు వైద్యులు తమ అబ్జర్వేషన్ లో పవన్ ను ఉంచుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో క్రమంగా భుజం నొప్పి తగ్గిపోతుందని వైద్యులు తెలిపారు. పూర్తిగా కొలుకొవడానికి రెండు నెలల సమయం పడుతుందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో ముంబై కోకిలాబెన్ ఆస్పత్రి నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ కాసేటి క్రితం డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. వైద్యుల సూచన మేరకు మూడు వారాల తర్వాత ఫిజియోథెరపీ ప్రారంభించనున్నారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ కు చేరుకొనున్నారు. పవన్ కళ్యాన్ తొందరగా కొలుకొవాలని అభిమానులు, జనసేన కార్యకర్తలు ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ తన సొంత ఖర్చులతోనే ఈ సర్జరీ చేయించుకున్నట్లు జనసేన విభాగం స్పష్టం చేసింది. ఖర్చుల విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం నుంచి తనకు వచ్చే ప్రజాధనంను వ్యక్తిగత అవసరాలకు వాడొద్దని పవన్ కళ్యాణ్ తన సొంత సూత్రానికి కట్టుబడి అన్ని ఖర్చులు తానే భరించారు.
భుజం సర్జరీతో పాటు, ప్రయాణ చార్జీలు అన్ని రకాలైన ఇతర ఖర్చులు సైతం పవన్ కళ్యాణ్ సొంతంగానే భరించారు. గతంలో ఆయన ముక్కుకు శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నప్పుడు కూడా పూర్తి ఖర్చును తన సొంత నిధులతోనే భరించారు. ఇప్పుడు భుజం ఆపరేషన్ విషయంలోనూ అదే విధానాన్ని అనుసరించారు. దీంతో పవన్ కళ్యాణ్ నిబద్దతకు కార్యకర్తలు, అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.