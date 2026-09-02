Pawan Kalyan Roja combination Movie: పవన్ కళ్యాణ్, రోజా పొలిటికల్గా బద్ధ విరోధులు. ఒకరంటే మరొకరికి పొలిటికల్గా పడదు. ఇక రాజకీయంగా బద్ద విరుధులైన వీళ్లిద్దరి కాంబినేషన్లో ఓ సినిమా కూడా వచ్చింది. ఇంతకీ ఆ మూవీ ఏంటనేగా మీ డౌటు..
Pawan Kalyan - Roja Combo: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో వెళ్లి నిజంగా పవర్ చెలాయిస్తూ పవర్ స్టార్గా తన పేరును సార్ధకం చేసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే మరోవైపు సినిమాలు చేస్తున్నారు. హీరోగానే కాకుండా పొలిటికల్ లీడర్గా సెపపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఏర్పరచుకున్నాడు. ఇక రోజా కూడా సినిమాల నుంచి రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి మంత్రిగా పనిచేసిన ట్రాక్ రికార్డు సొంతం.
అయితే ప్రస్తుతం మంత్రి.. ఈ మాజీ మంత్రి కాంబినేషన్లో ఓ సినిమా వచ్చిందనే విషయం బహుశా కొంత మందికి తప్ప వేరే కామన్ ఆడియన్స్కు పెద్దగా తెలియదు. సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చి మంత్రులైన వారు చాలా తక్కువ మందే ఉన్నారు. దివంగత కృష్ణంరాజు, చిరంజీవిలు కేంద్ర మంత్రులుగా పనిచేసారు. అటు బాబు మోహన్, రోజాలు ఉమ్మడి ఏపీ, విభిజిత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మంత్రులుగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన ట్రాక్ రికార్డు సొంతం. ఇక రోజా.. గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో జగన్ క్యాబినేట్ లో పర్యాటక శాఖ మంత్రిగా పనిచేసారు.
అయితే పవన్ కళ్యాణ్ హీరో కాకముందు.. తన అన్న నాగబాబు నిర్మాణంలో అంజనా ప్రొడక్షన్స్ లో మరో నిర్మాతగా ఓ సినిమాకు పనిచేశారు. కళ్యాణ్ బాబుగా ముగ్గురు మొనగాళ్లు సినిమాకు ప్రొడ్యూసర్గా తెరపై పేరు కనిపిస్తుంది. ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి తొలిసారి త్రిపాత్రాభినయం చేసారు. ఇందులో హీరోయిన్స్గా రోజా, రమ్యకృష్ణ, నగ్మా నటించారు. ఇలా పవన్ కళ్యాణ్ నిర్మాణంలో రోజా హీరోయిన్ గా నటించిన సినిమాగా ‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ నిలిచింది.
‘ముగ్గురు మొనగాళ్లు’ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఓ మోస్తరుగా విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ 1996లో అల్లు అరవింత్ గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్ లో ఇవివి సత్యనారాయణ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ‘అక్కడ అమ్మాయి ఇక్కడ అబ్బాయి’ సినిమాతో హీరోగా తెరంగేట్రం చేశాడు. ఆ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్.. తన పేరు మీద పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ పతాకంపై ‘సర్ధార్ గబ్బర్ సింగ్’, ఛల్ మోహన్ రంగ’ వంటి పలు సినిమాలను నిర్మించారు.
ఈ సినిమాలేవి పెద్దగా విజయాలు సాధించలేదు. కానీ 2008లో ప్రజారాజ్యం పార్టీలో యువరాజ్యం అధినేతగా రాజకీయ అరంగేట్రం చేసిన పవన్ కళ్యాణ్.. 2014లో జనసేన పార్టీ స్థాపించి.. ఎన్నో దక్కామొక్కీలు తిన్న తర్వాత 2024లో తెలుగు దేశం, భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి కూటమిగా ఏర్పడి పోటీ చేసిన అన్ని స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. అంతేకాదు ఏపీలో చంద్రబాబు నాయుడు మంత్రివర్గంలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ప్రస్తుతం పంచాయితీ రాజ్, నీటి పారుదల, అటవీ పర్యావరణ శాఖల బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.అటు రోజా గత ఎన్నికల్లో నగరి నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు.