Pawan Kalyan: శివరాత్రి వేళ మంగళగిరిలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌.. రూ.2 కోట్ల విరాళం ప్రకటన..!

Pawan Kalyan Donates Rs 2 Crores: మహాశివరాత్రి వేళ ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మంగళగిరిలో పర్యటించారు. జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత నమోదు కార్యక్రమం ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన రూ.2 కోట్ల విరాళం అందించి తొలి సభ్యత్వాన్ని కూడా తీసుకున్నారు. 150 మందితో పార్టీని ప్రారంభించగా.. 2024 ఎన్నికల తర్వాత 12.98 లక్షలకు చేరుకుందని పవన్ తెలిపారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ శివరాత్రి వేళ మంగళగిరిలో పర్యటించారు. ప్రధానంగా జనసేన క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరయ్యారు. పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మంగళగిరిలో ఈ సభ్యత్వ నమోదును ప్రారంభించారు. ఇక 2024 కు ముందు 150 మందితో పార్టీని ప్రారంభించగా ఆ తర్వాత 12.98 లక్షలకు చేరుకుందని పవన్ అన్నారు.
ఇక పార్టీకి రూ.2 కోట్ల విరాళం అందించి, తొలి సభ్యత్వాన్ని కూడా ఆయన తీసుకున్నారు. ఇక జనసేన భావజాలాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆశయాలను ముందుకు తీసుకు వెళ్లే వారే పార్టీకి అవసరమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
పవన్ కళ్యాణ్ మంగళగిరిలో ఆదివారం ఉదయం పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మాట్లాడుతూ పార్టీ సభ్యత్వం ఎవరైతే తీసుకుంటారో వారిని 'ఉద్యమి' గా పిలుస్తామన్నారు. పార్టీ పోరాడటానికి మరింత బలాన్ని అందించి నవతరంలో ప్రేరణ కలిగిస్తుందని తెలిపారు. కేవలం పార్టీ సిద్ధాంతాలకు ఆకర్షితులను చేసి సభ్యత్వ నమోదు చేసే వారికి 'సాదక్'.. జనసేన పార్టీ చేస్తున్న ప్రజా రాజకీయ పోరాటానికి పరోక్షంగా, మేథో సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేసే వారిని 'ప్రదాత'గా పిలుస్తామని అన్నారు.
2021లో జనసేన పార్టీని కేవలం 150 మందితో ప్రారంభించామని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ తర్వాత 2024 ఎలక్షన్ల తర్వాత 12.98 లక్షల సభ్యత్వాలు సాధించామని. ఇందులో చిన్నచిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునే వారి నుంచి కూలీ పనులు, చదువుకున్న వారు కూడా ఎంతోమంది తమ పార్టీలో భాగస్వామి అయ్యారన్నారు.
ఇక జనసేన పార్టీలో కేవలం పార్టీ భావజాలాన్ని అర్థం చేసుకొని.. ఆశయాలను ముందుకు తీసుకువెళ్లేవారు ఎంతో ముఖ్యం. అలాంటివారు పార్టీకి అవసరమని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం ప్రకటించారు. ఇక మంగళగిరిలో ఈ జనసేన పార్టీ క్రియాశీలక సభ్యత్వ నమోదులో పవన్ కళ్యాణ్ తో పాటు కమిటీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్, పిడుగు హరిప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.