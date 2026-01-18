English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Renu Desai Film With Mahesh Babu: మహేష్ బాబుతో పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ సినిమా.. వ్యక్తిగత కారణాల వల్లే ఇలా..!

Mahesh Babu Film With Renu Desai : పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు.. అవసరం లేదు. పవన్ కళ్యాణ్ భార్య కన్నా ముందు ఆమె బద్రి లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆ తరువాత జానీ సినిమాలో కూడా కనిపించి అందరిని మెప్పించింది..
 
1 /5

ముందుగా సినిమాల్లో హీరోయిన్గా పరిచయమైన రేణు దేశాయ్…పవన్ కళ్యాణ్ ని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మాత్రం సినిమాలో చేయడం పూర్తిగా ఆపేసింది. ఆ తరువాత తన పిల్లలపైనే తన దృష్టి మొత్తం పెట్టి ముందుకు సాగింది.   

2 /5

పవన్ కళ్యాణ్ తో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత కూడా పెద్దగా సినిమాల పైన ఇంట్రెస్ట్ చూపియ్యలేదు ఈ నటి. ఇటీవల రవితేజ టైగర్ నాగేశ్వరరావు సినిమాతో మళ్ళీ రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇక ఈ చిత్రం తర్వాత రేణు దేశాయ్ వరుసగా సినిమాలు చేస్తుంది అనుకున్న తరుణంలో.. ఇప్పటివరకు కూడా ఈమె ఎటువంటి సినిమాలో కనిపించలేదు. 

3 /5

ఈ నేపథ్యంలో.. ఈమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరస్ అవుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబుకి ఉన్న క్రేజ్ తెలిసిందే. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక సినిమా చేస్తే ఆ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ విజయం సాధించడం ఖాయం. ఈ క్రమంలో మహేష్ బాబు సినిమాలో రేణు దేశాయికి ఆఫర్ వచ్చింది అని ఆమె స్వయంగా చెప్పడం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. 

4 /5

అసలు విషయానికి వస్తే.. సర్కారు వారి పాట సినిమాలో రేణు దేశాయ్ అని ఒక కీలక పాత్ర కోసం సంప్రదించారంట. కానీ రేణు దేశాయ్ కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాలవల్ల ఈ సినిమాని ఒప్పుకోలేదని తనే స్వయంగా చెప్పుకొచ్చింది.   

5 /5

ఒకవేళ రేణు దేశాయ్ ఈ సినిమాలో ఆ పాత్ర చేసి ఉంటే.. ఈ సినిమా చూసి పవన్ అలానే మహేష్ బాబు అభిమానులు ఇద్దరు కూడా సంతోషపడి ఉంటారేమో. మొత్తానికి ఆ సినిమాకి నో.. చెప్పి ఇద్దరు ఫ్యాన్స్ ని బాధ పెట్టింది ఈ నటి.

Renu Desai Renu Desai Mahesh Babu Movie Renu Desai Rejected Mahesh Babu Film Pawan Kalyan Ex Wife Renu desai renu desai latest news

