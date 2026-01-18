Renu Desai Film With Mahesh Babu: మహేష్ బాబుతో పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ సినిమా.. వ్యక్తిగత కారణాల వల్లే ఇలా..!

Mahesh Babu Film With Renu Desai : పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయాలు.. అవసరం లేదు. పవన్ కళ్యాణ్ భార్య కన్నా ముందు ఆమె బద్రి లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆ తరువాత జానీ సినిమాలో కూడా కనిపించి అందరిని మెప్పించింది..
ముందుగా సినిమాల్లో హీరోయిన్గా పరిచయమైన రేణు దేశాయ్…పవన్ కళ్యాణ్ ని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మాత్రం సినిమాలో చేయడం పూర్తిగా ఆపేసింది. ఆ తరువాత తన పిల్లలపైనే తన దృష్టి మొత్తం పెట్టి ముందుకు సాగింది.
పవన్ కళ్యాణ్ తో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత కూడా పెద్దగా సినిమాల పైన ఇంట్రెస్ట్ చూపియ్యలేదు ఈ నటి. ఇటీవల రవితేజ టైగర్ నాగేశ్వరరావు సినిమాతో మళ్ళీ రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇక ఈ చిత్రం తర్వాత రేణు దేశాయ్ వరుసగా సినిమాలు చేస్తుంది అనుకున్న తరుణంలో.. ఇప్పటివరకు కూడా ఈమె ఎటువంటి సినిమాలో కనిపించలేదు.
ఈ నేపథ్యంలో.. ఈమె చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం వైరస్ అవుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబుకి ఉన్న క్రేజ్ తెలిసిందే. వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక సినిమా చేస్తే ఆ చిత్రం బ్లాక్ బస్టర్ విజయం సాధించడం ఖాయం. ఈ క్రమంలో మహేష్ బాబు సినిమాలో రేణు దేశాయికి ఆఫర్ వచ్చింది అని ఆమె స్వయంగా చెప్పడం అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.
అసలు విషయానికి వస్తే.. సర్కారు వారి పాట సినిమాలో రేణు దేశాయ్ అని ఒక కీలక పాత్ర కోసం సంప్రదించారంట. కానీ రేణు దేశాయ్ కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాలవల్ల ఈ సినిమాని ఒప్పుకోలేదని తనే స్వయంగా చెప్పుకొచ్చింది.
ఒకవేళ రేణు దేశాయ్ ఈ సినిమాలో ఆ పాత్ర చేసి ఉంటే.. ఈ సినిమా చూసి పవన్ అలానే మహేష్ బాబు అభిమానులు ఇద్దరు కూడా సంతోషపడి ఉంటారేమో. మొత్తానికి ఆ సినిమాకి నో.. చెప్పి ఇద్దరు ఫ్యాన్స్ ని బాధ పెట్టింది ఈ నటి.