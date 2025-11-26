Renu Desai: టాలీవుడ్ లో మరో సినిమాకి ఓకే చెప్పిన రేణు దేశాయ్.. హీరో ఎవరంటే..!!

Renu Desai Another Tollywood Movie: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్స్ వైఫ్, ఒకప్పటి హీరోయిన్ రేణు దేశాయ్.. రీసెంట్ గా టైగర్ నాగేశ్వరరావు సినిమాతో టాలీవుడ్ కి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆ మూవీ పెద్దగా హిట్ కాకపోవడంతో.. ఇక ముందు ఆమె సినిమాల్లో నటించకపోవచ్చని చాలా మంది అనుకున్నారు. కానీ అనూహ్యంగా 16 రోజుల పండుగ సినిమాతో రేణు దేశాయ్.. మళ్లీ స్క్రీన్ పై కనిపించబోతుంది.
టాలీవుడ్ లో ఫేమస్ ప్రొడ్యూసర్ అయిన డి.ఎస్. రావు కుమారుడు కృష్ణ దమ్మాలపాటి హీరోగా '16 రోజుల పండుగ' అనే సినిమాను ఈరోజు లాంచ్ చేశారు. ఇందులో రేణు దేశాయ్ కీలక పాత్రలో నటించబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది.
ఈ సినిమాను కేరింత సినిమా ఫేమ్ డైరెక్టర్ సాయికిరణ్ అడవి తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో రేణు దేశాయ్ తో పాటు యాంకర్ అనసూయ, కృష్ణుడు, పార్వతీశం, 'కేరింత' భావన, సత్య కృష్ణ తదితరులు ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
ఇక ఈరోజే ‘16 రోజుల పండుగ’ షూటింగ్ ప్రారంభ కార్యక్రమం జరగగా.. రేణు దేశాయ్ కూడా ఈ లాంచ్ ఈవెంట్కి హాజరైంది. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలన్నీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఇక సోషల్ మీడియాలో ఎంతో యాక్టివ్గా ఉండే రేణు దేశాయ్.. తనకు వచ్చే కామెంట్స్పై, సోషల్ ఇష్యూస్పై స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడతారు.
గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ని పెళ్లి చేసుకుని.. కొంత కాలానికి విడాకులు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే డివొర్స్ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ మరో పెళ్లి చేసుకున్నారు.. కానీ రేణు ఒంటరిగానే ఉంటూ తన పిల్లల చదువులు చూసుకుంటున్నారు.