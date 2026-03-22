  • Renu Desai On Modi: మోదీకి అంధ భక్తురాలిని.. కాకరేపుతున్న రేణు దేశాయ్ వ్యాఖ్యలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..

Renu desai calls her self Proud Andhbhakt: దురంధర్ 2 మూవీ చూశాక పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. మోదీకి అంధ భక్తురాలినంటూ తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ పెట్టారు. ఇది కాస్త ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
 
పవన్ కళ్యాన్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. అయితే.. ఈ భామ ఎక్కువగా వివాదాలతో నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల వీధి శునకాల రచ్చలో రేణు దేశాయ్ హైదరాబాద్ లో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మరీ మాట్లాడారు.   

అది కాస్త పెద్ద రచ్చగా మారింది. ఈ వివాదం తర్వాత రేణు దేశాయ్ ను నెటిజన్లు ఒక రేంజ్ లో ట్రోల్స్ చేశారు. కొంత మంది బూతులతో రేణు దేశాయ్ ను నిద్రలేకుండా చేశారు. దీంతో సైబరాబాద్ పోలీసుల్ని ఆశ్రయించింది. ఇటీవల అసభ్య పోస్ట్ లు పెట్టిన వారిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. తాజాగా.. రేణు దేశాయ్  దురంధర్ 2 మూవీ చూశారు. ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా దురందర్ ది రివెంజ్ మూవీకి సీక్వెల్ గా ఇది తెరకెక్కింది.  

ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తుంది. కేవలం విడుదలైన మూడు రోజుల్లోనే ఈ మూవీ 500 కోట్ల క్లబ్ లో చేరిపోయింది. ఈ మూవీని తాజాగా చూసిన  నటి రేణు దేశాయ్  చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు. తన ఇన్ స్టాలో ప్రధాని మోదీని ప్రశంసిస్తు పోస్ట్ పెట్టారు. అది కాస్త సోషల్ మీడియాతో పాటు, దేశ రాజకీయాల్ని షేక్ చేస్తుంది.   

ముఖ్యంగా రేణు దేశాయ్ బీజేపీని ప్రశంసిస్తు మోదీకి అంధ భక్తురాలినంటూ పోస్ట్ పెట్టారు.  ఈ మూవీలోని ఒకసీన్ ను రేణు దేశాయ్ హైలెట్ చేశారు. దావుద్ ఇబ్రహీం ను అస్వస్థతో ఉన్నప్పుుడు చెప్పిన డైలాగ్ ను షేర్ చేశారు.ఈ చాయ్ వాల మనదేశంలోకి వచ్చాక మనవాళ్లలో భయం పెరిగిందని చెప్పే డైలాగ్‌ను ఆమె రీ-షేర్ చేస్తూ మోదీ నాయకత్వంపై ప్రశంసలు కురిపించారు.  

అదే విధంగా... మన త్రివిధ సైనిక దళాలు, నిఘా ఏజెన్సీల పట్ల గౌరవం లేకుండా,కనీసం వారుపడుతున్న కష్టం గురించి తెలియని వారు మూవీని మిస్ కాకుండా చూడాలని రేణు దేశాయ్ చెప్పుకొచ్చారు. వారి త్యాగాల వల్ల మనం ఈ రోజున దేశంలో ప్రశాంతంగా జీవిస్తున్నామన్నారు. అందుకు మోదీకి, బీజేపీకి తాను అంధ భక్తురాలినని చెప్పుకొనేందుకు గర్వపడుతున్నట్లు ఎమోషనల్ అయ్యారు. ఈ క్రమంలో రేణు దేశాయ్ మోదీపై , బీజేపీపై చేసిన ప్రశంసలు ఇండస్ట్రీతో పాటు,  రాజకీయాల్లో సైతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. మరోవైపు రేణు దేశాయ్ తన మాజీ భర్త బాటలో ఒకవైపు సనాతన ధర్మం బాటలో ఇప్పటికే నడుస్తున్నారు. తరచుగా కాశీ యాత్రలు చేస్తారు. ఇక తాజాగా.. మోదీకి అంధ భక్తురాలినని ప్రకటించడంపై మాత్రం మరింత ఆసక్తికరంగా మారింది. మోదీకి,  పవన్ కళ్యాణ్ ను ఎక్కడ సమావేశాల్లో కన్పించిన కూడా ప్రేమగా పలకరిస్తారు.   

Renu Desai dhurandhar 2 movie pm Modi Proud andhbhakt of modi renu desai praises modi renu desai andhbhakt comments Narndra modi Proud Andhbhakt Pawan Kalyan ex wife Adityadhar Chaiwala Ap politics

