Renu desai latest news: పవన్ కళ్యాన్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ రాబోయే రోజుల్లో తాను సన్యాసం తీసుకుంటానని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో పవన్ అభిమానులు షాక్ అవుతున్నారు.
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ తరచుగా వార్తలలో ఉంటారు. ఇటీవల స్ట్రే డాగ్ వివాదంపై ఆమె తనదైన శైలీలో ప్రజల్లో అవగాహన కల్గించే ప్రయత్నం చేశారు. రేబీస్ టీకా వేయించుకున్న వీడియోను తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేశారు.
రేణు దేశాయ్ ను కొంత మంది నెటిజన్లు తరచుగా ట్రోల్స్ చేస్తుంటారు. పవన్ కళ్యాన్ ను అర్థం చేసుకొలేదని, అనవసరంగా డైవర్స్ ఇచ్చారని కూడా కామెంట్లతో విసిగెత్తించారు. వీరికి రేణు దేశాయ్ అదే రీతిలో కౌంటర్ లు కూడా ఇచ్చారు.
చాలా ఏళ్ల గ్యాప్ తర్వాత రేణు దేశాయ్ ఇటీవల.. రవి తేజ హీరోగా చేసిన టైగర్ నాగేశ్వర్ రావు మూవీలో ముఖ్యపాత్రలో నటించింది. కానీ ఈమూవీ బాక్సాఫీస్ ముందు బొక్కాబొర్ల పడింది. అయితే.. తాను మరో సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు రేణుదేశాయ్ చెప్పుకొచ్చారు. దీనిలో అత్త పాత్ర చేస్తున్నానని, అత్తా, కోడళ్ల ఫన్నీ అంశం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుందన్నారు.
ఈ క్రమంలో రేణు దేశాయ్ మరోసారి కాంట్రవర్సీ అంశంతో వార్తలలో నిలిచారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ... తాను రాబోయే రోజుల్లో సన్యాసినిగా మారుతానని మాట్లాడారు. తనకు చిన్నప్పటి నుంచి కాషాయం అన్న, సనాతన ధర్మంఅన్నతనకు ఎంతో ఇష్టమన్నారు.
మా అమ్మ తాను కాషాయం దుస్తులు వేసుకుంటే.. సన్యాసినిలా మారుతావని తిట్టేదని,ఈ రోజు తన మనస్సులో అదే భావం వచ్చిందని రేణుదేశాయ్ మాట్లాడారు. అకీరా, ఆద్యలు సెట్ అవుతున్నారని, ఇంకా తాను ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వెళ్తానని రేణు దేశాయ్ కామెంట్స్ చేశారు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
ఈ నేపథ్యంలో రేణు దేశాయ్ ను కొంత మంది నెటిజన్లు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. పవన్ తో విడిపోయిన కూడా రేణు దేశాయ్ సనాతన ధర్మం మార్గంలో ఆయననే అనుసరిస్తుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది ట్రోలర్స్ మాత్రం ఇప్పుడు సన్యాసం తీసుకుని ఏంచేస్తావ్.. పెళ్లి చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయోచ్చు కదా.. అంటూ ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.