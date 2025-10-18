Renu desai takes rabies vaccine: పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ ఆస్పత్రిలో రేబిస్ కు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీనిపై పవన్ కళ్యాన్ అభిమానులు టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ తరచుగా వార్తలలో ఉంటాయి. కొన్ని సార్లు ఆమె తన మాజీ భర్త పవన్ కళ్యాణ్ బాటలో సనాతన ధర్మం బాటలో పోస్ట్ లు పెడుతుంటారు. మరికొన్ని సార్లు కాంట్రవర్సీ అంశాలతో కూడా వార్తలలో ఉంటారు. అనేక సందర్భాలలో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు.. రేణు దేశాయ్ ను పవన్ నుంచి విడిపోయి తప్పు చేశారని ఆమెను ట్రోల్స్ చేస్తుంటారు. దీనికి రేణు దేశాయ్ సైతం తనదైన స్టైల్ లో కౌంటర్ లు ఇచ్చుకుంటూ వచ్చింది. అయితే.. ఇటీవల రేణుదేశాయ్ మరో పెళ్లి చేసుకుంటున్నారని వార్తలు నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.
అయితే.. ఇటీవల ఢిల్లీలో పెట్ డాగ్స్ ఘటన పై రేణు దేశాయ్ తనదైన రీతిలో ఎమోషనల్గా మాట్లాడారు. జంతు ప్రేమికురాలైన రేణుదేశాయ్ తరచుగా జంతు సంరక్షణ పట్ల ప్రజలకు తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ లు పెట్టడంతో అవగాహన కల్పిస్తారు.దీనితో తనకున్న నిబద్ధతను చాటుకుంటారు.
ముఖ్యంగా వీధి కుక్కల సంక్షేమం కోసం నిరంతరం పాటుపడే ఆమె, తాజాగా రేబిస్ నివారణకు టీకా వేయించుకున్నారు. ఈ ప్రక్రియను వీడియో తీసి తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పంచుకున్నారు. దీంతో అభిమానులు తెగ టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు.
అయితే.. ప్రజల్లో రేబిస్ వ్యాధిపై అవగాహన కల్పించాలనే సదుద్దేశంతోనే ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేసినట్లు ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఇటీవల కుక్క కాటు ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.అయితే, రేబిస్ వంటి ప్రమాదకరమైన వ్యాధి గురించి ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత ఉందని భావించి ఈసారి అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరించినట్లు తెలిపారు.
జంతువులతో, ముఖ్యంగా వీధి కుక్కలతో సన్నిహితంగా ఉండేవారు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను గుర్తుచేయడమే తన ప్రధాన ఉద్దేశమని రేణుదేశాయ్ పేర్కొన్నారు. కొన్నిసార్లు తాను పెంపుడు శునకాలతో చనువుగా ఉండే క్రమంలో వాటి గోర్లు, పంటి గాట్లకు గురైనట్లు చెప్పారు. అందుకు ముందు జాగ్రత్తగా ఈ విధంగా రేబీస్ టీకా తీసుకున్నట్లు వీడియో కూడా విడుదల చేశారు.
జంతువుల పట్ల ప్రేమను చూపించడంతో పాటు, మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యమని చెప్పేందుకే ఈ వీడియోను ఒక మాధ్యమంగా వాడుకున్నట్లు ఆమె వెల్లడించారు. రేణు దేశాయ్ చేసిన ఈ ప్రయత్నాన్ని అనేక మంది నెటిజన్లు, జంతు ప్రేమికులు ప్రశంసిస్తున్నారు. ఆమె పోస్ట్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.