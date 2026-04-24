Pawan Kalyan Health Update: పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకోలేదంటూ నాగబాబు ఆవేదన..!

Pawan Kalyan Health:ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక ఆసక్తికర ఘటన చోటుచేసుకుంది. పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆయన సోదరుడు నాగబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం తెగ వైరల్ అవుతుంది అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి..
ఈమధ్య పవన్ కళ్యాణ్ అనారోగ్యానికి గురై శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న విషయం తెలిసిందే. వైద్యుల సూచనల మేరకు ఆయన కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. ఆయన ఆరోగ్యం గురించి అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు తరచూ అప్డేట్లు ఇస్తున్నారు. పవన్ ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉందని, త్వరలోనే ఆయన సాధారణ కార్యకలాపాలకు తిరిగి వస్తారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
ఈ నేపథ్యంలో పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో జనసేన నాయకులతో జరిగిన సమావేశంలో నాగబాబు మాట్లాడారు. సమావేశం సమయంలో కొన్ని స్థానిక సమస్యలు, అభివృద్ధి అంశాలపై నాయకులు మాట్లాడారు. అయితే ఆ చర్చలో పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం గురించి ఎవరూ ప్రస్తావించకపోవడం నాగబాబును అసహనానికి గురిచేసింది.
ఆ సమయంలో నాగబాబు కాస్త గట్టిగా స్పందిస్తూ, "మీరు ఇంతసేపు మాట్లాడుతున్నారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం గురించి ఒక్కరైనా అడిగారా? మీకు కొంచెమైనా ఆలోచన ఉందా?" అంటూ ప్రశ్నించారు. ఆయన మాటల్లో అసంతృప్తి స్పష్టంగా కనిపించింది. తన తమ్ముడు నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం ఎంతో కష్టపడుతున్నారని, కానీ ఆయన ఆరోగ్యం గురించి పట్టించుకోకపోవడం బాధ కలిగించిందని తెలిపారు.
నాగబాబు వ్యాఖ్యలు విన్న తర్వాత అక్కడ ఉన్న జనసేన నాయకులు వెంటనే స్పందించారు. వారు తమ తప్పును ఒప్పుకుని క్షమాపణలు చెప్పారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. చాలా మంది దీనిపై స్పందిస్తూ నాయకుల బాధ్యతల గురించి చర్చిస్తున్నారు.
ఇక పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్య పరిస్థితి విషయానికి వస్తే, డాక్టర్లు ఆయనకు కొంతకాలం విశ్రాంతి అవసరమని సూచించారు. సుమారు వారం రోజుల్లో ఆయన తిరిగి తన అధికారిక పనుల్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అయితే పూర్తిగా కోలుకోవడానికి ఇంకా కొంత సమయం పడుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.