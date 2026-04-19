Pawan Kalyan Health Update: పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యం గురించి కీలక అప్డేట్ ఇచ్చిన వరుణ్ తేజ్!

Pawan Kalyan Health:ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యంపై తాజాగా కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. గత కొన్ని రోజులుగా ఆరోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న ఆయనకు శనివారం సాయంత్రం శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే అభిమానుల్లో ఆందోళన పెరిగింది.
శుక్రవారం అధికారులతో సమావేశంలో పాల్గొంటున్న సమయంలో పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కసారిగా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే ఆయనను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ డాక్టర్లు పలు పరీక్షలు నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా MRI వంటి పరీక్షల తర్వాత శస్త్రచికిత్స అవసరమని నిర్ణయించారు. దీంతో శనివారం సాయంత్రం ఆపరేషన్ విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.

వైద్యుల ప్రకారం ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంది. ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయినట్లు తెలిపారు. దీనిపై అధికారికంగా జనసేన పార్టీ కూడా ప్రకటన విడుదల చేసింది. డాక్టర్లు కనీసం 10 రోజుల పాటు పూర్తిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు. పూర్తి ఆరోగ్యంతో తిరిగి విధుల్లోకి రావడానికి కొంత సమయం పడుతుందని చెప్పారు.  

ఈ నేపథ్యంలో అభిమానులు, నాయకులు ఆయన ఆరోగ్యం గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా గెట్ వెల్ సూన్ సందేశాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.  

ఇదిలా ఉండగా, హీరో వరుణ్ తేజ్ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యంపై స్పందించారు. ఆయన ఒక భావోద్వేగ పోస్ట్ షేర్ చేస్తూ, “పవన్ గారి ఆరోగ్యంపై చూపించిన ప్రేమ, ఆప్యాయతకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఆపరేషన్ విజయవంతంగా జరిగింది. ఆయన త్వరగా కోలుకుంటున్నారు. డాక్టర్లకు కూడా కృతజ్ఞతలు. త్వరలోనే మరింత శక్తితో తిరిగి వస్తారు” అని తెలిపారు.  

ఈ పోస్టుతో అభిమానులకు కొంత ఊరట లభించింది. ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్ విశ్రాంతి తీసుకుంటూ కోలుకుంటున్నారు. త్వరలోనే మళ్లీ ప్రజా సేవలోకి, సినిమా కార్యకలాపాల్లోకి వస్తారని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.

