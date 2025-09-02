Pawan Kalyan House Tour: పవన్ కళ్యాణ్ ఇంటిని చూతము రారండి.. రాజ భవనాన్ని మించిన ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం ఇళ్లు..

Pawan Kalyan House inside pics: పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పాలిటిక్స్ తో పాటు మరోవైపు వీలు చూసుకొని సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. పవన్ ఏపీలో కర్మభూమిగా అక్కడ పనులు చూసుకుంటూనే హైదరాబాద్ నివాసం ఉంటున్నారు. పవర్ స్టార్ హైదరాబాద్ లో ఉంటున్న ఇల్లు కూడా ఇంద్రభవనం కూడా దిగదుడుపే అని ఆ ఫోటోలు చూస్తే చెప్పొచ్చు.
Pawan Kalyan House inside pics: పవన్ కళ్యాణ్ తెలుగు సినిమాల్లో పవర్ స్టార్ గా చక్రం తిప్పుతున్నారు. కథానాయకుడిగా కెరీర్ పీక్స్ లో ఉండగానే..2014లో జనసేన పార్టీ స్థాపించారు. అంతేకాదు అప్పటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో బీజేపీ, టీడీపీ కూటమికి మద్ధతు ప్రకటించారు. తాను ఆ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు.
ఆ తర్వాత 2019 ఎన్నికల్లో బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలతో పొత్తు పొట్టుకొని ఎన్నికల్లో పోటీ చేసాడు. ఆ ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్ గాజువాక, భీమవరం రెండు శాసన సభ స్థానాల్లో పోటీ చేసి ఓడిపోయారు. అలా ఓటమి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకొని పడిలేచిన కెరటంలా 2024 ఎన్నికల్లో సంచలనం రేపారు.
ఇక 2024 ఎలక్షన్స్ కు ముందే వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చీలిపోనవ్వనని చెప్పి కేంద్రంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ, తెలుగు దేశం పార్టీలో కూటమిగా కలిసి పోటీ చేసి పోటీ చేసిన 21 అసెంబ్లీ, 2 లోక్ సభ స్థానాల్లో పోటీ చేసి సంచనల విజయం సాధించారు. రాజకీయాల్లో పోటీ చేసిన అన్ని స్థానాల్లో సక్సెస్ అందుకొని 100 శాతం స్ట్రెక్ రేట్ ఉన్న పార్టీగా సంచలనం రేపారు. .
ఆ సంగతి పక్కన పెడితే.. హైదరాబాద్ జూబ్లి హిల్స్ లో పవన్ కళ్యాణ్ ఉంటున్న ఇంటికి సంబంధించిన ఫోటోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
పెద్ద లాన్ కూడిన 6 వేల గజాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఇల్లు జూబ్లీ హిల్స్ లో ఉంది. ఈ ఇంటి విలువ హైదరాబాద్ ప్రస్తుత మార్కెట్ రేట్ ప్రకారం రూ. 30 కోట్ల నుంచి రూ.35 కోట్ల వరకు ఉంటుందనేది టాక్. మొత్తంగా గార్డెనింగ్ తో ఉన్న ఈ ఇల్లు రాజ భవనాన్ని తలదన్నేలా ఉంది.ఇందులో ఓ స్మిమ్మింగ్ ఫూల్ తో పాటు పార్టీ మీటింగ్ కోసం హాల్, జిమ్ వంటి ఉన్నాయి.