English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Pawan Kalyan: సర్దార్ అవతారంలో పవన్ కళ్యాణ్.. భార్యతో ఫోటోలు వైరల్..!

Pawan Kalyan: సర్దార్ అవతారంలో పవన్ కళ్యాణ్.. భార్యతో ఫోటోలు వైరల్..!

Pawan Kalyan Latest Photos : ఇవాళ ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి..జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. మహారాష్ట్ర పర్యటనలో భాగంగా ఆయన నాందేడ్‌లోని ప్రసిద్ధ తఖ్త్ సచ్ ఖండ్ హజూర్ సాహిబ్ గురుద్వారాను సందర్శించారు.  ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ పూర్తిగా కొత్త అవతారంలో కనిపించి అందరికీ సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. 
 
1 /5

పవన్ కళ్యాణ్ ధరించిన సిక్కు సంప్రదాయ వేషధారణ, తలపాగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్‌తో కలిసి పవన్ కళ్యాణ్ ఈ గురుద్వారాను దర్శించారు. సిక్కుల 10వ గురువు శ్రీ గురు గోవింద్ సింగ్ సాయిబా సమాధి మందిరంలో ఆయన ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. 

2 /5

పవిత్ర చాదర్‌ను సమర్పించి నమస్కరించారు. గురుద్వారాలో నిర్వహించిన ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పవన్ భక్తితో పాల్గొన్నారు. ఈ ఫొటోలు, వీడియోలు బయటకు రావడంతో అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు.

3 /5

ప్రధానంగా పవన్ కళ్యాణ్ సిక్కు సంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఇక ఈరోజు వైరస్ అవుతుందా ఫోటోలలో పవన్ కళ్యాణ్ భార్య కూడా కనిపించింది. సాధారణంగా సినిమాలు, రాజకీయ కార్యక్రమాల్లో కనిపించే పవన్‌కు భిన్నంగా..   ఆధ్యాత్మిక రూపంలో ఆయన కనిపించారు. “సర్దార్ పవన్ కళ్యాణ్” అంటూ అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

4 /5

ఈ పర్యటనకు మరో ముఖ్య కారణం కూడా ఉంది. శ్రీ గురు తేగ్ బహదూర్ సింగ్ 350వ షాహిదీ సమాగమంలో పాల్గొనడానికి పవన్ కళ్యాణ్ నాందేడ్ వెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా గురుద్వారా ఛైర్మన్ డాక్టర్ విజయ్ సత్పాల్ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.  

5 /5

పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ..శ్రీ గురు తేగ్ బహదూర్ సింగ్ త్యాగం దేశం మొత్తానికి స్ఫూర్తినిస్తుందని అన్నారు. ఆయన చేసిన బలిదానం భవిష్యత్ తరాలకు మార్గదర్శకమని చెప్పారు.

pawan kalyan Sardar Pawan Kalyan Pawan Kalyan wife photos Pawan Kalyan Latest Photos Pawan Kalyan gurudwara visit Pawan Kalyan Nanded

Next Gallery

E-challan: చలాన్లు కట్టనివారిపై కేంద్రం ఉక్కుపాదం.. ఇక హైవేలపైకి నో ఎంట్రీ.. ప్రభుత్వ సంచలన నిర్ణయం వెనుకున్న రీజనేంటి?