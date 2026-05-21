/Pawan Kalyan for Mega 158:మెగా 158 ప్రారంభం.. చిరంజీవి కన్నా పవన్ కళ్యాణ్ లుక్ హైలెట్!

Pawan Kalyan for Mega 158:మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో వచ్చిన ఆయన సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. అలాగే ‘విశ్వంభర’ సినిమా కూడా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మరో కొత్త సినిమాను అధికారికంగా ప్రారంభించారు. దర్శకుడు బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న ‘మెగా 158’ మూవీ పూజా కార్యక్రమాలు హైదరాబాద్లో ఘనంగా జరిగాయి.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయన తొలి సన్నివేశానికి క్లాప్ ఇవ్వడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారింది. అన్నిటికన్నా ఆయన లుక్ హైలైట్ గా నిలిచింది. ఈ ఈవెంట్ లో పవన్ కళ్యాణ్ టీ షర్ట్ వేసుకురావడంతో.. అయినా చాలా స్టైలిష్ గా కనిపించాడని అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.. దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ వేడుకలో నాగబాబు, అల్లు అరవింద్, అశ్వినీదత్, కె.ఎల్. నారాయణతో పాటు పలువురు సినీ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు.
ఇప్పటికే ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ సినిమాతో చిరంజీవి, బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ భారీ హిట్ అందుకుంది. దీంతో ఇప్పుడు వస్తున్న ‘మెగా 158’పై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సినిమా మాస్ యాక్షన్ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాగా తెరకెక్కనుందని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
ఈ సినిమాతో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ టాలీవుడ్లో అడుగుపెడుతోంది. కొన్ని కారణాల వల్ల ఆలస్యమైన ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు అధికారికంగా ప్రారంభం కావడంతో అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఇందులో చిరంజీవి స్టైలిష్ మరియు పవర్ఫుల్ లుక్లో కనిపించనున్నారని సమాచారం. సంగీత దర్శకుడు తమన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఆయన సంగీతం కూడా సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణ కానుంది.
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా గురించి సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చ జరుగుతోంది. పవన్ కళ్యాణ్ హాజరుకావడం, చిరంజీవి-బాబీ కొల్లి కాంబో మళ్లీ కలవడం వల్ల ‘మెగా 158’పై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. త్వరలోనే ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం కానుందని సమాచారం.