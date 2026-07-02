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Pawan Kalyan Nagadurga: పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలో ఛాన్స్..నా వల్ల కాదన్న 'ఇడుపు కాయితం' హీరోయిన్ నాగదుర్గ!

Written ByHarish Darla
Published: Jul 02, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:51 PM IST

Pawan Kalyan Nagadurga News: యూట్యూబ్ స్టార్ గా, ఫోక్ సింగర్‌గా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను భారీ క్రేజ్ తెచ్చుకున్న తెలంగాణ అమ్మాయి నాగదుర్గ. "దారిపొంటత్తుండు", "నా పేరు ఎల్లమ్మ" వంటి జానపద గీతాలతో యూట్యూబ్‌తో పాటు అటు శ్రోతులను కోట్లాది వ్యూస్ రాబడిన ఈమె ఇప్పుడు వెండితెర హీరోయిన్‌గా బిజీ కాబోతుంది.

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పవన్ సినిమాకి నో!

ఇప్పటికే తెలుగులో 'కలివనం'.. తమిళంలో ధనుష్ మేనల్లుడు పవిశ్ సరసన 'లవ్ ఓ లవ్' చిత్రాల్లో నటిస్తున్న నాగదుర్గకు.. ప్రియదర్శి హీరోగా నటిస్తున్న 'ఇడుపు కాయితం' సినిమా కెరీర్ మెరిట్ గా మారబోతుంది. సుకుమార్ రైటింగ్స్, బన్నీవాస్ వర్క్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఆమె శ్రీలత అనే పల్లెటూరు పిల్లగా నటిస్తుంది.

Pawan Kalyan2/5

పవన్ సినిమాకి నో!

అయితే నాగ దుర్గ హీరోయిన్ కాకముందు ఆమెను వెతుక్కుంటూ పలుస్టారు సినిమాల్లో క్రేజీ ఆఫర్స్ వచ్చాయన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు. తాజాగా ఓ ఇంటర్య్వూలో మాట్లాడిన ఆమె.. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాను ఎందుకు రిజెక్ట్ చేయాల్సి వచ్చిందో క్లారిటీ ఇచ్చింది. 

Pawan Kalyan Nagadurga3/5

పవన్ సినిమాకి నో!

నాగ దుర్గ గతంలోని టాలీవుడ్ నుంచి సూపర్ ఛాన్సెస్ వచ్చాయట. పవన్ కళ్యాణ్ - సాయి ధరంతేజ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'బ్రో' చిత్రంలో సిస్టర్ క్యారెక్టర్ కు కోసం నాగ దుర్గను సంప్రదించారట. అలాగే హీరో నాని నటించిన శ్యామ్ సింగరాయ సినిమాలో సాయి పల్లవి పక్కన నటించే మంచి పాత్ర వచ్చిందట. ఆ తర్వాత 'అశోక వనంలో అర్జున కళ్యాణం' సినిమాతో పాటు పలు టీవీ సీరియల్స్ లో కూడా ఆఫర్లు వచ్చాయట. 

Naga Durga In Pawan Kalyan4/5

పవన్ సినిమాకి నో!

అయితే ఆ టైంలో తన పూర్తి ఫోకస్ కేవలం డాన్స్ పైనే ఉందని.. ముఖ్యంగా 'కూచిపూడి' నిత్యంలో డాక్టరేట్ చేయడమే తన ప్రధాన లక్ష్యం అని నాగ దుర్గ చెప్పింది. ఆశయం కోసం ఎప్పటిలో వచ్చిన స్టార్ సినిమా ఆఫర్లను వదులుకోవాల్సి వచ్చిందని చెప్పింది. కానీ ఇప్పుడు హీరోగా ఒక మంచి కథ ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్ర దొరకడంతో సినిమాల్లో అడుగుపెట్టినట్లు నాగదుర్గ స్పష్టం చేసింది. 

Folk Singer Naga Durga5/5

పవన్ సినిమాకి నో!

ఫోక్ సింగర్ గా, డాన్సర్ గా తన టాలెంట్ ను నిరూపించుకున్న నాగదుర్గ.. ఇప్పుడు హీరోయిన్ గా కూడా సక్సెస్ సాధించి వెంటనే కొత్త అధ్యయనాన్ని ఘనంగా ప్రారంభించాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నాను.

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Naga durga
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