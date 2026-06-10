Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Pawan Kalyan Name Story: పవన్ కళ్యాణ్ అసలు పేరు ఏమిటో తెలుసా?

Pawan Kalyan Name Story: పవన్ కళ్యాణ్ అసలు పేరు ఏమిటో తెలుసా?

Written ByVishnupriya
Published: Jun 10, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:01 PM IST

Pawan Kalyan Name Story:పేర్లు కేవలం వ్యక్తిని గుర్తించే సాధనం మాత్రమే కాదు, వారి వ్యక్తిత్వం, ప్రయాణం, అభిమానులతో ఏర్పడే అనుబంధానికి కూడా ప్రతీకగా మారుతాయి. పవన్ కళ్యాణ్ పేరు వెనుక ఉన్న ఈ ఆసక్తికరమైన కథ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోని ప్రత్యేక కోణాన్ని అభిమానులకు పరిచయం చేస్తోంది.

Pawan Kalyan 1/5

పవన్ కళ్యాణ్ చిన్ననాటి పేరు

పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, తన నామకరణం తిరుమలలోని యోగ నరసింహస్వామి ఆలయంలో జరిగిందని తెలిపారు. ఆ సమయంలో తనకు శ్రీ కళ్యాణ్ కుమార్ అనే పేరు పెట్టారని చెప్పారు. అయితే స్కూల్లో చేరిన తర్వాత అధికారిక రికార్డుల్లో శ్రీ  అనే పదం తొలగిపోయి, పేరు కళ్యాణ్ కుమార్గా మారిందన్నారు. అనంతరం అది కొణిదెల కళ్యాణ్ కుమార్గా కొనసాగిందని వివరించారు.  

Pawan Kalyan Real Name2/5

జనసేన అధినేత

తన అసలు పేరు గురించి మాట్లాడుతూ, చిన్నప్పటి నుంచి కుటుంబ సభ్యులు కళ్యాణ్ కుమార్ అనే పేరుతోనే పిలిచేవారని, అదే తన తొలి గుర్తింపుగా ఉందని చెప్పారు.  

Pawan Kalyan Name Story3/5

పవన్ కళ్యాణ్ ఇంటర్వ్యూ

మార్షల్ ఆర్ట్స్ శిక్షణ పొందుతున్న రోజులే తన జీవితంలో కీలక మలుపు అని పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ సమయంలో శారీరక దృఢత్వం కోసం కఠినమైన వ్యాయామాలు చేసేవాడినని తెలిపారు. తన ఛాతీపై భారీ బరువులు ఉంచడం, రాతి పలకలను పగలగొట్టడం వంటి విన్యాసాలు సాధనలో భాగమని చెప్పారు.  

Pawan Kalyan Biography4/5

పవన్ కళ్యాణ్ పేరు కథ

ఈ క్రమంలో తన శిక్షకుల్లో ఒకరు తన బలం, శక్తిని చూసి పవనపుత్ర హనుమంతుడుతో పోల్చారని వెల్లడించారు. నువ్వు హనుమంతుడిలా ఉన్నావు అని చెప్పిన ఆ గురువు, తన పేరుకు పవన్ అనే పదాన్ని జోడించారని తెలిపారు. అప్పటి నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ అనే పేరు తనతోనే కొనసాగిందని చెప్పారు.  

Konidela Kalyan Kumar5/5

పవన్ కళ్యాణ్ అసలు పేరు

సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టిన తర్వాత కూడా అదే పేరు తన గుర్తింపుగా మారిపోయిందని, అభిమానులు ప్రేమగా పిలిచే పేరుగా నిలిచిందని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం రాజకీయ నాయకుడిగా, నటుడిగా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన ఆయన పేరు వెనుక ఇంత ఆసక్తికరమైన కథ ఉండటం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది.

TAGS:
Pawan Kalyan Real Name
Pawan Kalyan Name Story
pawan kalyan biography
Konidela Kalyan Kumar
PAWAN KALYAN latest news
Janasena Chief Pawan kalyan
Power star pawan kalyan

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Chandrababu: ఎన్డీయే సమావేశంలో కీలక ప్రసంగం.. ప్రధాని మోదీపై చంద్రబాబు ప్రశంసల వర్షం
pm Modi1 hr ago
2
Police Complaint Movie2 hrs ago
3
Mamata Banerjee2 hrs ago
4
Balakrishna birthday12:55 PM IST
5
YS Jagan Mohan Reddy11:08 AM IST