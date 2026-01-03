English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pawan Kalyan: కొండ గట్టు పర్యటనలో షాకింగ్.. మరో పెద్దప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డ పవన్ కళ్యాణ్.. ఏమైందంటే..?

Pawan kalyan visits kondagattu: పవన్ కళ్యాణ్ కొండ గట్టు పర్యటలో ఆయన కారు రూఫ్ మీద కూర్చుని అభిమానులతో అభివాదం చేస్తు ముందుకు వెళ్లారు. ఇంతలో అనుకొని ఘటన చోటు చేసుకుంది. మొత్తంగా పెద్ద ప్రమాదం నుంచి బైటపడటంతో అభిమానులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
 
1 /6

డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కొండగట్టు పర్యటించారు. అంతేకాకుండా గతంలో ఇచ్చిన హమీ మేరకు పవన్ కొండగట్టులో భక్తులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) నిధులతో చేపట్టనున్న రూ.35.19 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు పవన్ కల్యాణ్ శంకుస్థాపన చేశారు.

2 /6

అదే విధంగా దీనితో 96 గదులతో కూడిన విశాలమైన సత్రం, దీక్షా విరమణ కోసం ఒకేసారి 2,000 మంది భక్తులు కూర్చునేలా ఆధునిక మండపం నిర్మించనున్నారు. దీనికి ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, టీటీడీ సహాకారంతోనే సాధ్యమైందని చెప్పారు.  

3 /6

ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాన్ కొండ గట్టు అంజన్న వల్ల ప్రాణాలతో ఉన్నట్లు చెప్పారు. అంతేకాకుండా అంజన్నకు సేవ చేయడం తన జన్మకు సార్థకమన్నారు. మరోవైపు పవన్ కళ్యాన్ అభిమానులతో మాట్లాడారు. తమ అభిమాన హీరో, పొలిటిషియన్ ను చూసేందుకు భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చారు.  

4 /6

మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్  కారు రూఫ్ మీద ప్రయాణిస్తు అభిమానుల్ని అభివాదం చేస్తు ముందుకు వెళ్లారు. ఇంతలో భారీగా కరెంట్ వయర్లు పవన్ ప్రయాణిస్తున్న మార్గంలో కిందకు వేలాడుతు ఉన్నాయి. అయితే.. తొలుత ఈ వయర్లను పవన్ గమనించలేదు. కారుముందుకు వెళ్తుండగా ఒక్కసారిగా హైటెన్షన్ వయర్లు రావడంతో పవన్ కారుమీద పడుకున్నారు. 

5 /6

దీంతో ఆయనపైనుంచి అవి వెళ్లిపోయాయి. చుట్టుపక్కల ఉన్న సెక్యురిటీ సిబ్బంది చాకచక్యంగా ప్రవర్తించడంతో ఆయన పెనుప్రమాదం నుంచి బైటపడ్డారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా అభిమానులు చాలా టెన్షన్ కు గురయ్యారు. 

6 /6

మరోవైపు  తెలంగాణ నేల తనకు పోరాడే ధైర్యాన్ని ఇచ్చిందన్నారు. ఈ ప్రాంత ప్రజల స్ఫూర్తితో ముందుకు వెళ్తున్నట్లు చెప్పారు. రాజకీయాల్లో గెలుపోటములు సహజమని, పోటీ చేయడం మాత్రం అలవాటు చేసుకోవాలని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తనకు వ్యక్తిగతంగా తనకు ఎవరూ శత్రువులు కాదని అన్నారు.

pawan kalyan Kondagattu temple Pawan Kalyan in Kondagattu ttd board Janasena party pawan kalyan Kondagattu visit Deputy CM Pawan Kalyan AP govt jagityal

